СМИ: Израиль пытается сорвать принятие Сенатом резолюции в поддержку принципа двух государств

Израиль пытается предотвратить принятие американским Сенатом резолюции, декларирующей поддержку принципу "Два государства для двух народов". Об этом сообщает программа Axios on HBO со ссылкой на израильские и американские политические источники.

В поддержку резолюции выступают как республиканцы, так и демократы, а ее инициаторы – демократ Крис ван Холлен и республиканец Линдси Грэм, считающийся близким союзником президента Дональда Трампа. Предполагается, что она будет принята значительным большинством голосов.

Однако посол Израиля в США Рон Дермер и другие сотрудники посольства добиваются исключения из текста документа упоминания принципа двух государств. При этом израильские дипломаты заявляют, что поддерживают содержащийся в резолюции призыв к прямым израильско-палестинским переговорам.

Инициаторы резолюции Сената отвергли израильское давление. "Как сенатор ван Холлен, так и сенатор Грэм – давние сторонники принципа "два государства для двух народов". Они прилагают все усилия, чтобы содействовать этой идее в Конгрессу", - сообщила пресс-секретарь ван Холлена Бриджет Фрей.

После прихода к власти администрации Трампа правительство Биньямина Нетаниягу фактически отказалось от ранее декларированной им поддержки принципа двух государств. В ходе предвыборной кампании Нетаниягу заявлял об аннексии поселенческих анклавов.

Арабские страны выражают опасение, что план палестино-израильского урегулирования Трампа будет означать конец этого принципа. Эти опасения подтвердил и один из архитекторов плана – зять и советник президента Джаред Кушнер. В недавнем интервью он выразил сомнение в том, что палестинцы готовы к самоуправлению.

Многие эксперты полагают, что правительство Биньямина Нетаниягу, завязав тесные связи с администрацией Трампа, не уделяет должного внимания контактам с конгрессом, занимающим более взвешенную позицию по палестино-израильскому вопросу. Они считают, что это негативно скажется на американо-израильских отношениях в долгосрочной перспективе – после ухода Трампа с политической арены.





