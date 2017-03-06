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Ближний Восток

Daily Sabah: по делу об убийстве посла РФ в Анкаре арестована проститутка из России

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
Анкара, 20 декабря 2016 года
Анкара, 20 декабря 2016 года
На месте убийства Андрея Карлова в Анкаре. 19 декабря 2016 года

В понедельник, 6 марта, стало известно, что в ходе расследования обстоятельств убийства посла РФ Андрея Карлова в Анкаре была арестована 33-летняя Екатерина Б. – гражданка России, зарабатывавшая проституцией, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Екатерина Б. 21-23 ноября 2016 года связывалась по телефону и общалась в мессенджере WhatsApp с Мевлютом Алтынташем, который менее чем через месяц после этого застрелил посла Карлова.

Daily Sabah утверждает, что Екатерина Б. занималась проституцией в пятизвездочных отелях в Анкаре, а также выступала в роли посредника для других "жриц любви".

62-летний посол России Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время церемонии открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства в Анкаре. Его убил 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Мерт Алтынташ, два с половиной года проработавший в турецкой полиции и уволенный из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом прошлого года.

Алтынташ, одетый в строгий костюм, вечером 19 декабря использовал свой старый пропуск сотрудника полиции и сумел пройти с оружием на церемонию открытия выставки. Он стоял за спиной посла, изображая охранника, потом достал пистолет и успел произвести девять выстрелов, прокричал "Аллах Акбар" и произнес короткую речь о том, что его действия являются местью России за участие российской армии в операции против суннитов в Сирии, в частности в Алеппо.

Убийца позволил другим людям покинуть помещение, он не пытался захватить заложников. Вскоре после этого Алтынташ был застрелен полицейскими. В результате стрельбы, помимо посла Андрея Карлова, пострадали еще три человека.

Власти Турции заявили, что Алтынташ был активистом "террористической группировки Фетхуллы" (движения лидера исламской оппозиции Фетхуллы Гюлена).



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