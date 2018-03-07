В Сирии разбился российский транспортный самолет, десятки погибших

Как сообщает министерство обороны Российской Федерации, в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они были российскими военнослужащими. Уцелевших нет.

- В момент гибели Ан-26 на авиабазе Хмеймим находился начгенштаба ВС РФ



Позднее минобороны РФ сообщило, что на борту самолета находились 27 офицеров, один из которых в звании генерал-майора.

Самолет направлялся на авиабазу "Хмеймим" в окрестностях Латакии и не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы. В заявлении подчеркивается, что он не подвергался огневому воздействию.

Для расследования обстоятельств крушения создана следственная комиссия. Российские военные не исключают ни одной из возможных версий, однако основной считается техническая неисправность.

Источник в российской метеослужбе сообщил РИА Новости, что погодные условия, скорее всего, не могли стать причиной крушения самолета. "Там сегодня нет циклонов, в первой половине дня были простые метеоусловия. Судя по этой ситуации, скорее всего, главной причиной является человеческий фактор, технический или что-то еще, а никак не погодные условия", – сказал собеседник агентства. Согласно погодной сводке для Латкии, во вторник скорость ветра составляет 6,7 метра в секунду, переменная облачность, плюс 19 градусов.

Минобороны РФ сообщило, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ан-26 – военно-транспортная модификация пассажирского лайнера Ан-24. Самолет, эксплуатация которого началась в 1973 году, обладает грузоподъемностью 5.500 килограммов и способен перевозить до 40 пассажиров. Его практическая дальность – 1.100 километров.





