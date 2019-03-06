"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС просит 20 миллионов долларов за спокойствие на границе Газы

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) в Газе просит перевода 20 миллионов долларов, обуславливая этим обеспечение спокойствия на границах сектора.

Данная просьба прозвучала в ходе переговоров, которые ХАМАС ведет с Израилем через египетских посредников, отмечается в публикации.

Делегация представителей разведки Египта прибыла в Газу накануне через КПП "Эрез" и встретилась с председателем политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей, которому было передано требование Израиля о прекращении враждебных действий на границе сектора в любых проявлениях, включая "огненный террор" и "марши возвращения".

Ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет, что власти Израиля уведомили Каир о готовности к дальнейшим переговорам по ситуации в Газе. Однако остается неясным, согласится ли Иерусалим возобновить перевод денег в сектор.

Несмотря на продолжающиеся переговоры, ХАМАС заявляет о намерении отметить первую годовщину "маршей возвращения" не бывалой акцией, выведя на границу Газы более миллиона жителей сектора. На этом фоне в течение последних недель заметно участились запуски из Газы "огненных шаров" со взрывчаткой и провокации, в ходе которых боевики бросают самодельные взрывные устройства в израильских военнослужащих на границе. В ответ ЦАХАЛ наносит удары по объектам боевиков ХАМАСа в Газе.

"Марши возвращения" на границе Газы начались 30 марта 2018 года. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, с тех пор в ходе этих акций израильскими военными были убиты 267 жителей сектора и около 27 тысяч получили ранения и травмы. ХАМАС давно перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками различных группировок.

С осени 2018 года правительство Израиля дважды разрешало перевод в Газу "катарских денег" – по 15 миллионов долларов наличными. ХАМАС заявлял, что эти средства идут на выплаты задолженностей по зарплатам "служащим". На самом деле, деньги получали и боевики, и семьи убитых террористов. Третий перевод "катарских" денег планировался на 23 января 2019 года, но правительство Израиля обусловило перевод этих средств спокойствием на границе Газы, ХАМАС тогда отверг условия израильтян – и деньги переведены не были.

10 февраля газета "Гаарец писала, что в 2012-2018 годах Катар перевел на нужды действующей в секторе Газы администрации ХАМАСа более 1,1 миллиарда долларов. При этом финансовые вливания, согласно публикации, проводились с ведома правительства Израиля.