18+
6 марта 2019 г.
последняя новость: 08:56
Разоблачена схема отмывания российских денег в Европе
Суровая жизнь цензоров «Фейсбук»
Закон о запрете рекламы табачных изделий вступает в силу
Даешь чечевичную революцию на кухне!
Писатель Борис Сандлер: не надо спасать идиш...
Моше Яалон: учитесь превращать недостатки в преимущества
Не роняя достоинства
Зять Трампа мог стать лоббистом Эр-Рияда
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 марта
07:54 "Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС просит 20 миллионов долларов за спокойствие на границе Газы
23:03 Палестинские источники: ЦАХАЛ наносит удары по позициям ХАМАСа в Газе
14:43 ЕС вводит санкции против семи сирийских министров
14:01 ДТП к югу от Каира, десятки погибших и пострадавших
13:03 В Египте спасены от затопления древние катакомбы
12:20 Иран о совместных действиях России и Израиля: "Израильтяне лгут не переставая"
11:29 Ханийя рассказал о "стратегическом диалоге" с Египтом
09:40 Саудовская Аравия выступила против возвращения Сирии в ЛАГ
09:20 Главы штабов России и США обсудили ситуацию в Сирии
Загрузка...
Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС просит 20 миллионов долларов за спокойствие на границе Газы

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 08:06 блог версия для печати фото
"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС просит 20 миллионов долларов за спокойствие на границе Газы
"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС просит 20 миллионов долларов за спокойствие на границе Газы
"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС просит 20 миллионов долларов за спокойствие на границе Газы

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) в Газе просит перевода 20 миллионов долларов, обуславливая этим обеспечение спокойствия на границах сектора.

Данная просьба прозвучала в ходе переговоров, которые ХАМАС ведет с Израилем через египетских посредников, отмечается в публикации.

Делегация представителей разведки Египта прибыла в Газу накануне через КПП "Эрез" и встретилась с председателем политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей, которому было передано требование Израиля о прекращении враждебных действий на границе сектора в любых проявлениях, включая "огненный террор" и "марши возвращения".

Ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет, что власти Израиля уведомили Каир о готовности к дальнейшим переговорам по ситуации в Газе. Однако остается неясным, согласится ли Иерусалим возобновить перевод денег в сектор.

Несмотря на продолжающиеся переговоры, ХАМАС заявляет о намерении отметить первую годовщину "маршей возвращения" не бывалой акцией, выведя на границу Газы более миллиона жителей сектора. На этом фоне в течение последних недель заметно участились запуски из Газы "огненных шаров" со взрывчаткой и провокации, в ходе которых боевики бросают самодельные взрывные устройства в израильских военнослужащих на границе. В ответ ЦАХАЛ наносит удары по объектам боевиков ХАМАСа в Газе.

"Марши возвращения" на границе Газы начались 30 марта 2018 года. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, с тех пор в ходе этих акций израильскими военными были убиты 267 жителей сектора и около 27 тысяч получили ранения и травмы. ХАМАС давно перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками различных группировок.

С осени 2018 года правительство Израиля дважды разрешало перевод в Газу "катарских денег" – по 15 миллионов долларов наличными. ХАМАС заявлял, что эти средства идут на выплаты задолженностей по зарплатам "служащим". На самом деле, деньги получали и боевики, и семьи убитых террористов. Третий перевод "катарских" денег планировался на 23 января 2019 года, но правительство Израиля обусловило перевод этих средств спокойствием на границе Газы, ХАМАС тогда отверг условия израильтян – и деньги переведены не были.

10 февраля газета "Гаарец писала, что в 2012-2018 годах Катар перевел на нужды действующей в секторе Газы администрации ХАМАСа более 1,1 миллиарда долларов. При этом финансовые вливания, согласно публикации, проводились с ведома правительства Израиля.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2019 г.
В ответ на "огненный" террор ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 марта 2019 г.
Палестинские источники: ЦАХАЛ наносит удары по позициям ХАМАСа в Газе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2019 г.
"Огненный террор" на границе Газы: десятки шаров, попытка запуска БПЛА
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 марта 2019 г.
Ханийя рассказал о "стратегическом диалоге" с Египтом





  Rating@Mail.ru  
Среда, 6 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019