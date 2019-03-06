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Ближний Восток

На западе Турции уничтожен барельеф, о котором писал Геродот

время публикации: 15:43 | последнее обновление: 17:39 блог версия для печати фото
На западе Турции уничтожен барельеф, которому более 3.000 лет
На западе Турции уничтожен барельеф, которому более 3.000 лет
На западе Турции уничтожен барельеф, которому более 3.000 лет

Неизвестные вандалы уничтожили расположенный на перевале Карабель в окрестностях Измира барельеф, датируемый периодом хеттского владычества. Как утверждают турецкие СМИ, это работа "черных археологов", однако есть и версия о причастности исламистов.

Барельеф, размер которого – 2,5 на 1,5 метра, был высечен в скале около 3.200 лет назад. На нем изображен воин, вооруженный копьем и луком. Изначально изображений было два, второе уничтожили около 40 лет назад при строительстве дороги через перевал.

Их описание встречалось у "отца истории" Геродота. Он приписывал их создание мифическому фараону Сесострису, который, якобы, покорил и Малую Азию, включая Ионию – область на западе Турции, где находится современный Измир, историческое название которого – Смирна.

"В Ионии также есть два высеченных в скале рельефных изображения этого царя, одно – на пути из Эфеса в Фокею, а другое – из Сард в Смирну. В том и другом месте это рельефное изображение мужчины-воина в 4,5 локтя высотой. В правой руке он держит копье, а в левой – лук", - писал историк, живший в пятом веке до н.э.

Египет, однако, никогда не подчинял себе территорию современной Турции. Современные исследователи считают, что на барельефе изображен Таркаснава, возглавлявший одно из подчинявшихся хеттам царств.

Им удалось расшифровать украшавшую изображение надпись: "Таркаснава, царь Миры, сын Аланталиса, царя Миры, внук …, царя Миры".

Царство Мира встречается и в хеттской дипломатической переписке, согласно которой, оно граничило с Вилусой – крупным городом-государством, которое, по мнению многих специалистов, и было описанной Гомером Троей.



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