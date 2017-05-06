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Ближний Восток

Новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя

время публикации: 14:55 | последнее обновление: 15:30 блог версия для печати фото
Новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя
Халид Машаль

Как сообщает палестинское агентство Maan, новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя, до недавнего времени руководивший правительством ХАМАС в Газе.

На посту главы политбюро Ханийя сменил Халида Машаля. Согласно палестинским источником, основными соперниками Ханийи в борьбе за этот пост были зампредседателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук и один из высокопоставленных деятелей организации ХАМАС Мухаммад Назаль.

Халид Машаль занимал пост председателя политбюро террористической организации ХАМАС с 1996 года и, по правилам организации, не может быть избран еще на один срок. Во время проведения выборов сектор Газы и Доху, столицу Катара, где проживает Машаль, связывал "телемост".

Исмаил Ханийя родился в 1963 году в лагере Шати, в секторе Газы. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по арабской литературе.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера террористической организации ХАМАС шейха Ахмеда Ясина, уничтоженного израильскими спецслужбами в ходе точечной ликвидации в 2004 году. В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете. В 1998 году он возглавил канцелярию шейха Ясина.

После ликвидации Ахмеда Ясина и его преемника Абдель Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя поднялся на высшую ступень в ХАМАС. ХАМАС долгое время отказывался назвать имя преемника Рантиси, на этот пост с одинаковой вероятностью претендовали Ханийя и Махмуд аз-Захар. Де-факто вопрос решился после победы ХАМАСа на парламентских выборах – Исмаил Ханийя возглавил правительство, обойдя аз-Захара, который получил пост министра иностранных дел и понемногу сдал свои позиции в ХАМАСе.

Пост главы правительства Газы Ханийя занимал с 2006 по 2016 год.



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