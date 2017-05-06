Как сообщает палестинское агентство Maan, новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя, до недавнего времени руководивший правительством ХАМАС в Газе.

На посту главы политбюро Ханийя сменил Халида Машаля. Согласно палестинским источником, основными соперниками Ханийи в борьбе за этот пост были зампредседателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук и один из высокопоставленных деятелей организации ХАМАС Мухаммад Назаль.

Халид Машаль занимал пост председателя политбюро террористической организации ХАМАС с 1996 года и, по правилам организации, не может быть избран еще на один срок. Во время проведения выборов сектор Газы и Доху, столицу Катара, где проживает Машаль, связывал "телемост".

Исмаил Ханийя родился в 1963 году в лагере Шати, в секторе Газы. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по арабской литературе.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера террористической организации ХАМАС шейха Ахмеда Ясина, уничтоженного израильскими спецслужбами в ходе точечной ликвидации в 2004 году. В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете. В 1998 году он возглавил канцелярию шейха Ясина.

После ликвидации Ахмеда Ясина и его преемника Абдель Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя поднялся на высшую ступень в ХАМАС. ХАМАС долгое время отказывался назвать имя преемника Рантиси, на этот пост с одинаковой вероятностью претендовали Ханийя и Махмуд аз-Захар. Де-факто вопрос решился после победы ХАМАСа на парламентских выборах – Исмаил Ханийя возглавил правительство, обойдя аз-Захара, который получил пост министра иностранных дел и понемногу сдал свои позиции в ХАМАСе.

Пост главы правительства Газы Ханийя занимал с 2006 по 2016 год.





