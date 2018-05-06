Взрыв в Газе: убиты шестеро командиров и инженеров ХАМАСа

Вечером в субботу, 5 мая, в районе Зуэйдэ, к югу от населенного пункта Нусейрат в центральной части сектора Газы, прогремел мощный взрыв. По сообщению палестинского информационного агентства Maan, в результате взрыва погибли не менее шести человек, еще несколько получили ранения.

ХАМАС подтвердил, что погибли боевики "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла этой террористической организации.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что тела шестерых погибших были доставлены в морг больницы "Мучеников Аль-Аксы" в Дир эль-Балахе. Туда же привезли троих раненых в результате этого инцидента.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, заявляет, что речь идет о последствиях операции, осуществленной "сионистским врагом". Такая же версия со ссылкой на заявление "Бригад Касама" опубликована агентством Safa.

По версии ряда палестинских СМИ, ЦАХАЛ заминировал один из объектов "бригад", что привело к гибели хамасовцев.

Из пресс-службы ЦАХАЛа вечером 5 мая передали, что армия не имеет никакого отношения к этому инциденту. Утром 6 мая армейская пресс-служба заявила: "Опубликованное вчера остается в силе. Публикации по этой теме мы не комментируем".

Израильский блогер "Абу Али", считающийся специалистом по террористическим организациям и занимающийся мониторингом арабских источников, приводит имена и должности погибших:

1. Махмуд аль-Астадж ("Абу Ахмад") – командир группировки "Бригад Изаддина аль-Касама" в центральной части сектора Газы

2. Уисам Абу Махрук ("Абу аль-Бараа") – полевой командир "Бригад Изаддина аль-Касама"

3. Махмуд аль-Туаши ("Абу Асама") – полевой командир "Бригад Изаддина аль-Касама"

4. Муса Салман – инженер подразделения "Бригад Изаддина аль-Касама", занимающегося вооружениями группировки

5. Махмуд аль-Кишауи – инженер подразделения "Бригад Изаддина аль-Касама", занимающегося вооружениями группировки

6. Таэр Шахин ("Абу Абдалла") – инженер подразделения "Бригад Изаддина аль-Касама", занимающегося беспилотными летательными аппаратами.

По мнению "Абу Али", Таар Шахин в этом списке "наиболее интересная фигура". Он отмечает, что среди погибших нет ни одного "обычного боевика".

В сообщении минздрава Газы имена и возраст погибших указаны так: Махмуд Уалид (34), Уисам Ахмад Абу Махрук (37), Махмуд Мухаммад аль-Туаши (27), Муса Ибрагим Салман (30), Махмуд Саид Хельми аль-Кишауи (27), Таэр Ассам Шахин (29).

Израильские военно-воздушные силы поздно вечером 5 мая нанесли удар по объекту ХАМАСа в северной части сектора Газы в ответ на попытки участников "марша возвращения" применять воздушные змеи с подвешенными бутылками с зажигательной смесью для поджогов на израильской территории, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. В армейской пресс-службе подчеркивают, что этот удар ВВС не имеет отношения к взрыву в центральной части сектора, в результате которого вечером в субботу погибли шестеро хамасовцев.





