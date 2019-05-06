Телеканал "Аль-Акса": вступил в силу режим прекращения огня в Газе

Рано утром в понедельник, 6 мая, поступила информация о том, что на переговорах о прекращении огня в секторе Газы, которые ведутся в Каире при посредничестве представителей египетских спецслужб и посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова, а также при участии Катара, достигнут прогресс.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал "Аль-Акса", который принадлежит находящейся у власти в секторе террористической группировке ХАМАС, сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня. Отмечается, что режим прекращения огня вступил в силу в 04:30.

Никаких официальных заявлений сторон конфликта, подтверждающих либо опровергающих данную информацию, сделано не было.

Накануне вечером служба новостей канала "Кешет" сообщила со ссылкой на источники в среде западных дипломатов, что "приближается прекращение огня между Израилем и ХАМАСом". Аналогичное сообщение опубликовал "Кан 11".

Ранее глава исполкома ХАМАСа Исмаил Ханийя заявил, что существует возможность скорого прекращения огня. "Это полностью зависит от Израиля, и от его готовности прекратить агрессию", – заявил он.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что руководство "Исламского джихада" присоединилось к соглашению о прекращении огня с Израилем в Газе.

Вместе с тем пресс-секретарь "комитетов сопротивления" Абу Муджахид заявил: "Соглашение о прекращении огня будет соблюдаться при условии, что оккупация (Израиль) будет выполнять договоренности по снятии блокады сектора Газа".

Боевые действия вокруг Газы. 4-6 мая 2019 года. Обратная хронология

4-6 мая продолжались ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Армия обороны Израиля наносила удары по объектам террористов.

В результате обстрелов из Газы погибли четыре человека. Пострадали более 130 человек.

Минздрав Газы сообщает о 25 убитых и и свыше 150 раненых на территории сектора.

Понедельник, 6 мая 2019 года

04:30. Телеканал "Аль-Акса", который принадлежит находящейся у власти в секторе Газы террористической группировке ХАМАС, со ссылкой на собственные источники сообщил, что на переговорах в Каире достигнуто соглашение о прекращении огня, вступившем в силу в 04:30. Никаких официальных заявлений сторон конфликта, подтверждающих либо опровергающих данную информацию, сделано не было.

02:30. "Цева адом" в Эшколе.

01:00. Сирены в Ашкелоне и региональных советах Эшколь, Бней-Шимон и Сдот Негев.

00:30. "Цева адом" в Эшколе.

Воскресенье, 5 мая 2019 года

23:30. Различные СМИ сообщают, что ведутся интенсивные переговоры о прекращении огня в Газе. Посредниками на переговорах являются представитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов и египетские спецслужбы.

22:45. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по состоянию на 22:30 атакованы 320 объектов в секторе Газы. Атаки на позиции террористов продолжаются.

22:00. Опубликованы имена двух израильтян, погибших 5 мая в ходе противостояния в Газе. В результате попадания противотанковой ракеты в автомобиль в региональном совета Хоф Ашкелон погиб 60-летний Моше Федер из Кфар-Сабы. Его спутницей жизни была Ирис Эден, вдова лейтенанта Яшиша Эдена, погибшего в "вертолетной катастрофе" в 1997 году. В результате взрыва ракеты в Ашдоде погиб гурский хасид Пинхас Менахем Фишузман.

20:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об операции израильских ВВС на севере сектора Газы. Из армейской пресс-службы передали, что целью атаки стал "один из командиров ХАМАС". В тоже время палестинские источники передают, что удары с самолетов наносились рядом с домом Туфика Абу-Наима, главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газы.

19:15. Несколько раз срабатывали системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах в Ашдоде. Сирены также звучали в Ган-Явне, а также в населенных пунктах на границе с Газой. Часть ракет были сбиты ПРО "Железный купол". Одна из ракет попала в жилой дом в Ашдоде. Осколками тяжело ранен 35-летний мужчина, от ран он скончался в больнице.

18:00. Израильские ВВС нанесли удар по зданию в районе Аз-Зана, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что беспилотный самолет выпустил ракету по высотному дому Аль-Аз, восточнее "Исламского банка" в Рафахе. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был нанесен удар по объекту инфраструктуры террора на юге сектора Газы.

17:30. Руководство больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщает, что была оказана медицинская помощь 131 человеку, пострадавшему в результате ракетных обстрелов. Большинству пострадавших требовалась помощь медиков в связи с незначительными травмами и ранениями или для выведения из шокового состояния. Трое раненых поступили в больницу в состоянии средней тяжести. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Примерно 60 получили легкие травмы или ранения. Более 60 потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Трое раненых скончались от полученных ранений.

17:30. Минздрав Газы сообщает о гибели еще двух человек в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе. При обстреле с воздуха боевиков в лагере беженцев Аль-Бурейдж были убиты Мухаммад Абдель Наби Абу Армана (30) и Махмуд Самир Абу Армана (27).

17:00. ВВС ЦАХАЛа выпустили не менее двух ракет по зданию "дворца губернатора" в западной части город Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". ЦАХАЛ сообщает об ударах по целям на севере Газы и по зданию контрразведки ХАМАСа в районе Рималь. ПИЦ передает, что израильские катера выпустили несколько ракет по цели в районе Судан, к западу от Бейт-Лахии.

16:30. Разрешена к публикации информация о том, что в результате падения ракеты на одном из предприятий в промзоне Ашкелона погиб 50-летний Зияд аль-Хамамда, житель одной из бедуинских деревень в Негеве.

16:30. На этот момент (с 4 мая) зафиксировано падение на израильской территории более 600 ракет, выпущенных из Газы. Подтверждена гибель трех израильтян, более 10 человек получили ранения. Свыше 100 человек в Израиле получили медицинскую помощь в связи с легкими травмами и шоковым состоянием из-за обстрелов.

16:30. Военно-воздушные, военно-морские силы и артиллерия ЦАХАЛа продолжают наносить удары по террористам в секторе Газы. За последний час ХАМАС сообщал об ударах израильской армии по целям в городе Газа, на северо-западе сектора и в районе Дир аль-Балах, в центральной части сектора.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала очередное видео нанесения ударов по объектам боевиков в Газе.

16:00. В больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на вертолете службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставлен 25-летний гражданин Таиланда, получивший множественные осколочные ранения в результате ракетного обстрела в округе Эшколь. Состояние раненого оценивается медиками как тяжелое и нестабильное.

16:00. ПИЦ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в городе Газа, на западной окраине Газа, а также к югу от города. Причинен значительный ущерб. ЦАХАЛ заявляет о нанесении ударов по боевикам на севере и на юге сектора Газы.

15:30. В районе Таль аль-Айра, на южной окраине города Газа, в результате удара с воздуха был уничтожен автомобиль.

ХАМАС подтвердил гибель четырех боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", не указывая при каких обстоятельствах они были убиты.

15:00. Сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах, были слышны в районах Хоф Ашкелон и Шаар а-Негев, а также в городе Офаким. Зафиксированы падения ракет. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

15:00. Военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям к востоку от города Газа и около Хан-Юниса, на юге сектора, сообщает ПИЦ.

14:30. ПИЦ сообщил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли мощный удар по целям в городе Газа и в северном пригороде Газы. Причинен значительный ущерб. Сведения о возможных жертвах уточняются. Сообщается также, что в районе Сидра (в Газе) ударом с воздуха уничтожен автомобиль. В результате этого удара был убит Ахмад Худари (1985 года рождения) – владелец биржевой компании "Хамад Лаласрафа"/"Алуфак", которая была объявлена израильскими властями террористической организацией в июне 2018 года. Этой компании, в частности, принадлежит сеть обменных пунктов в Газе. По данным израильской разведки, Худари отвечал за крупномасштабные денежные переводы из Ирана террористическим организациям в секторе Газы. Среди клиентов Худари были ХАМАС, "Исламский джихад" и другие террористические организации.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что установлен рекорд интенсивности ракетных обстрелов из Газы: всего за полчаса были выпущены 50 ракет по Ашкелону, Ашдоду, Беэр-Шеве и другим населенным пунктам.

14:30. "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали и уничтожили автомобиль в северной части сектора Газы. Судя по всему, речь идет о транспортном средства боевиков.

14:00. Очередная сирена в Ашкелоне и окрестностях.

14:00. Из больницы "Барзилай" сообщили о двух погибших в результате обстрелов. Судя по имеющейся информации, в больнице констатирована смерть мужчины примерно 40, получившего крайне тяжелые ранения в результате падения ракеты в промзоне Ашкелона, и смерть мужчины примерно 60 лет, получившего тяжелые ранения в результате попадания ракеты в автомобиль на 34-й трассе.

14:00. Сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах из сектора Газы, были слышны в Сдероте, а также в районах Шаар а-Негев и Эшколь.

14:00. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Бейт-Лахии и на северо-западе сектора Газы. Причинен ущерб, сведения о пострадавших уточняются. ЦАХАЛ подтверждает факт нанесения ударов по целям на севере сектора.

13:30. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила в больницу "Барзилай" мужчину примерно 60 лет, получившего крайне тяжелые ранения в результате падения ракеты в районе Шаар а-Негев. Медики оценивают состояние пострадавшего как критическое. Судя по уточненным сведениям МАДА, ракета разорвалась рядом с автомобилем, ехавшим по 34-й трассе. Водитель был тяжело ранен.

13:30. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 4-5 мая в секторе Газы были нанесены удары по примерно 260 целям, в том числе по объектам террористических группировок ХАМАС, "Исламский джихад" и ДФОП. В официальном сообщении сказано, что удары наносились по подземным инфраструктурам и складам оружия, в том числе спрятанным в жилых районах. Также целям атак были заводы, на которых производится оружия, и места пуска ракет.

13:30. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в результате удара ЦАХАЛа к востоку от города Газа убиты двое "местных жителей". ПИЦ передает: в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Шаджайя убиты Билаль Мухаммад аль-Бана и Абдулла Абу аль-Атта. Судя по всему, речь идет о боевиках.

13:30. Одна из ракет, выпущенных из Газы, попала в жилой дом в Беэр-Шеве. Сведений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, одна ракета была сбита над Беэр-Шевой системой ПРО "Железный купол".

13:00. Вскоре после ракетного обстрела Ашкелона вертолет ЦАХАЛа нанес удар по цели на севере сектора Газы. Судя по всему, атакованы ракетчики, причастные к обстрелу.

13:00. Израильская общественная организация ЗАКА, объединяющая добровольные спасательные группы, сообщила, что ракета попала в здание в Ашкелоне, в южной части города. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в промышленной зоне Ашкелона ранены три человека. Состояние двух пострадавших от тяжелого до крайне тяжелого, еще один получил ранения средней тяжести.

13:00. Еще четыре сирены в Ашкелоне и в районе "отеф Аза". Сирены также были слышны в Ашдоде, Явне и Реховоте. ХАМАС объявил об обстреле Димоны и Беэр-Шевы.

12:00. На территории местного совета Эшколь, неподалеку от границы с сектором Газы, сработали сирены "Цева адом", предупреждающие о возможных ракетных обстрелах.

Сирены "Цева адом" вновь были слышны в Ашкелоне. ХАМАС заявляет об обстреле города. Одна ракета попала в дом в районе Хоф Ашкелон. Причинен ущерб. О пострадавших не сообщается. Примерно в то же время сирены были слышны в Сдероте и в районе Сдот Негев, в Яд Мордехай, Натив а-Асара, Зиким и Кармие.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в южной части сектора Газы израильские ВВС нанесли удар по складу вооружений и боеприпасов террористической группировки "Исламский джихад".

11:00. На территории местных советов Сдот Негев и Шаар а-Негев сработали сирены "Цева адом", предупреждающие о возможных ракетных обстрелах.

10:00. "Палестинский информационный центр" сообщил, что катера израильских военно-морских сил выпустили не менее пяти снарядов по целям в районе "Оазис", на побережье к западу от Бейт-Лахии.

ПИЦ передает, что израильская артиллерия выпустила не менее 20 снарядов по целям к востоку от города Газа.

ПИЦ сообщает также, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Аль-Фахари, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора, был поврежден дом, в результате чего ранения получили четверо мирных граждан.

09:30. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали группу боевиков в северной части сектора Газы. В общей сложности, за последние сутки в Газе были атакованы 220 целей, заявляют военные.

ПИЦ объявил, что ЦАХАЛ обстрелял "участок морской полиции" на западе города Газа.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что 7-я танковая бригада переводится на границу с сектором Газы. Глава армейской пресс-службы добавил, что армия готовится к нескольким дням боевых действий: "Мы не говорим о прекращении огня, и нам неизвестно о каких-либо переговорах на эту тему".

09:00. ЦАХАЛ нанес удары по "базе военно-морских сил", расположенной на западной окраине города Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

"Палестинский информационный центр" передает, что после 9 утра израильские военные обстреляли "группу граждан" к востоку от города Газа, есть пострадавшие. Из сообщения ПИЦ непонятно, где именно была атакована эта группа. ХАМАС не подтверждает, что были атакованы боевики.

08:00. От имени объединенного командования группировок в секторе Газы было распространено предупреждение о намерении расширить зону обстрела израильской территории, если в ближайшие часы не прекратятся атаки ЦАХАЛа. Террористы угрожают начать обстрелы районов, находящихся на удалении более 40 км от границы сектора Газы.

08:00. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что израильский беспилотный самолет выпустил ракету по мотоциклисту в районе Фалуджи, на севере сектора Газы. В результате обстрела мотоциклист был ранен, говорится в сообщении. Воздушный удар был нанесен вскоре после того, как в сторону Сдерота и района Шаар а-Негев были выпущены ракеты. По всей видимости, ЦАХАЛ атаковал боевика, причастного к этим обстрелам.

07:30. Из северной части сектора Газы было выпущено несколько ракет в сторону израильской территории. Сирены были слышны в городе Сдерот и в районе Шаар а-Негев. Судя по всему, была задействована система ПРО "Железный купол". Вскоре после этого ЦАХАЛ нанес удар по цели на севере Газы. ХАМАС заявляет, что ЦАХАЛ атаковал "мотоциклиста".

07:00. Министерство здравоохранения Газы объявило, что за последние сутки в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе были убиты семь человек, в больницы доставлены 45 пострадавших. Ранее сообщалось, в числе убитых беременная женщина 37 лет и ее 14-месячная дочь. Судя по имеющимся сведениям, остальные убитые были молодыми мужчинами. ХАМАС и "Исламский джихад" не подтверждают, что речь идет о боевиках.

07:00. Разрешена к публикации информация о том, что в результате попадания ракеты в жилой дом в Ашкелоне погиб 58-летний Моше Агади, отец четырех детей.

07:00. Согласно официальным данным, с 4 мая по территории Израиля из сектора Газы террористами были выпущены примерно 430 ракет и минометных снарядов. Система ПРО "Железный купол" перехватила около 100 ракет. Только с 22:30 4 мая до 6:30 5 мая было зафиксировано 180 пусков ракет из Газы. Десятки ракет были перехвачены, заявляют в ЦАХАЛе.

В общей сложности, на этот час ЦАХАЛ атаковал около 200 целей в секторе Газы. Только за ночь были атакованы примерно 60 целей. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Газе. Удары наносились по объектам ХАМАСа, "Исламского джихада" и "Организации освобождения Палестины".

В перечне атакованных в Газе целей: штабы террористических группировок, военные базы и склады вооружений, заводы по производству оружия, ракетные установки, отдельные группы боевиков.

В частности, уничтожены завод по производству оружия в Джебалии и военный комплекс боевиков в районе Рафаха, рядом с бетонным заводом.

К западу от Хан-Юниса были атакованы военный комплекс "Исламского джихада" и штаб-квартира этой группировки, располагавшаяся внутри мечети в лагере беженцев Шати. Там же атакован тренировочный лагерь боевиков.

Также в Шати атакован учебный лагерь боевиков ХАМАСа. В районе Рималь атакована база боевиков ХАМАСа. Нанесены удары по складу оружия, который располагался в доме боевика ХАМАСа в городе Газа. Атакованы военные посты боевиков ХАМАСа в Джебалии, на севере сектора.

Кроме того, в ночь на 5 мая израильские военно-морские силы атаковали катера боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" около побережья Газы. Около Хан-Юниса атакованы здания, принадлежавшие "ВМС ХАМАСа".

07:00. Руководство больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщает, что за последние сутки была оказана медицинская помощь более чем 80 гражданам, пострадавшим в результате ракетных обстрелов из сектора Газы. Большинству пострадавших требовалась помощь медиков в связи с незначительными травмами и ранениями или для выведения из шокового состояния.

В ночь на 5 мая в результате попадания ракеты в здание в Ашкелоне мужчина примерно 60 лет получил тяжелые осколочные ранения. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Барзилай", но врачи не смогли спасти его жизнь.

В больнице "Барзилай" находится пожилая женщина (примерно 80 лет) из Кирьят-Гата, получившая крайне тяжелые осколочные ранения лица. Кроме того, в больнице остается 50-летний мужчина из Ашкелона, который получил ранения средней степени тяжести.

В общей сложности, по состоянию на утро 5 мая, в больнице "Барзилай" продолжают оказывать помощь 15 пострадавшим. Остальные выписаны после оказания необходимой помощи.

06:00. Вскоре после очередного обстрела Кирьят-Гата и районов, прилегающих к сектору Газы, военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в северной части сектора. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что были атакованы две цели в районе Бейт-Хануна. По всей видимости, целью атаки были ракетные точки террористов. ПИЦ также сообщает, что израильские самолеты атаковали цель к востоку от лагеря Магази, около восточной границы сектора.

05:30. Сработала сирена в Кирьят-Гате и региональных советах Лахиш, Шафир, Йоав, Хоф Ашкелон и Шаар а-Негев.

04:30. "Бригады Эль-Кудса" (боевое крыло "Исламского джихада") опубликовали сообщение о гибели в секторе Газы двух своих боевиков, принадлежавших к "ракетному подразделению".

02:15. В результате попадания ракеты в здание в Ашкелоне мужчина в возрасте примерно 60 лет получил осколочные ранения. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую больницу "Барзилай", где он через некоторое время скончался.

00:20. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил о нанесении израильскими ВВС ударов по целям на севере и юге сектора Газы. В частности, по данным ПИЦ, была атакована цель недалеко от нового порта Хан-Юниса. Кроме того, был нанесен удар по жилому дому в Хан-Юнисе.

Суббота, 4 мая 2019 года

23:40. Пресс-служба полиции сообщила, что ракета, выпущенная террористами из сектора Газы, разорвалась в бедуинском поселке Лакия в Негеве. В результате взрыва пострадали два человека.

После 23:00 сирена "Цева адом" сработала в Беэр-Шеве и окрестностях. Примерно через четверть часа была слышна повторная сирена. Судя по имеющейся информации, в сторону Беэр-Шевы из Газы были выпущены несколько ракет. По меньшей мере, одна из них сбита системой ПРО "Железный купол". Хамасовский "Палестинский информационный центр" подтверждает: впервые за долгое время из Газы обстреляли Беэр-Шеву. Позднее поступила информация, согласно которой в результате ракетного обстрела Беэр-Шевы был причинен ущерб двум зданиям.

23:00. Из больницы "Барзилай" сообщили, что 4 мая туда был доставлен 41 человек, пострадавший в результате ракетных обстрелов. 80-летняя жительница Кирьят-Гата по-прежнему в тяжелом состоянии, 50-летний мужчина из Ашкелона получил ранения средней степени тяжести. 24 человека получили легкие ранения, а еще 15 обратились за помощью в связи с сильным шоком.

22:30. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что c территории Газы в сторону Израиля были выпущены не менее 250 ракет. Согласно опубликованной информации, примерно 70% ракет разорвались на открытой местности. Десятки ракет были сбиты системой "Железный купол".

22:30. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что после 22:00 израильские ВВС обстреляли мотоцикл около Бейт-Лахии на севере сектора Газы. Вскоре после этого было объявлено, что убит 25-летний Халид Мухаммад Хилми Абу Калаик.

22:00. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в результате атак ЦАХАЛа в секторе погибли трое местных жителей. Вечером стало известно, что в результате удара по цели в восточном пригороде городе Газа погибли 37-летняя Салиха Ахмад Абу Арар и ее 14-месячная дочь Саба Махмуд Абу Арар. Еще одна дочь этой женщины получила ранения средней тяжести. В сообщении минздрава Газы сказано, что Салиха была беременна. В больницы Газы были доставлены 20 жителей сектора, получивших ранения в результате ударов ЦАХАЛа, говорится в сообщении минздрава сектора.

21:00. Штаб службы охраны тыла сообщил, что в связи с обострением ситуации в сфере безопасности, 5 мая не будет занятий в учебных заведениях в населенных пунктах на границе с Газой, в центральном Негеве, в округе Лахиш и в южной Шфеле.

Военные сообщают, что 4 мая атакованы 120 объектов в секторе Газы. Помимо прочего уничтожена подземная мастерская по производству ракет. Объект принадлежал ХАМАСу и находился в районе бывшего поселения Нецарим. По утверждению военных, речь идет об одном из основных объектов, где производились ракеты в секторе. Атакован также штаб батальона "Бурейдж" и несколько дополнительных военных и тренировочных лагерей террористов.

20:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что командование Службы охраны тыла проводит совещание по оценке ситуации. В настоящий момент нет новых распоряжений, касающихся поведения граждан. После завершения совещания будет опубликована дополнительная информация.

19:00. ЦАХАЛ: атакованы не менее 70 объектов ХАМАСа и "Исламского джихада".

18:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск 200 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

17:50. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манелис сообщил, что среди объектов, атакованных ВВС ЦАХАЛа, был туннель террористов "Исламского джихада" в Рафахе, выходивший на израильскую территорию. Манелис подчеркнул, что в последние недели боевики вели работы по строительству туннеля в ускоренном режиме, планируя посредством этого подземного хода осуществить террористическое нападение.

17:00. Военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Шуджайя и Зейтун в пригородах города Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Незадолго до того ПИЦ сообщил об очередном ударе ЦАХАЛа по цели в Бейт-Лахии, на севере сектора Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о серии новых ударов по целям в Газе.

16:00. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ВВС Армии обороны Израиля атаковали, по крайней мере, 30 объектов, принадлежащих террористическим организациям ХАМАС и "Исламский джихад" на всей территории сектора Газы.

Был атакован ряд объектов ХАМАСа, используемых для обучения боевиков и производства оружия, в городе Газа, кварталах Тель аль-Ауа и Шуджайя. Также удар был нанесен по объекту, расположенному в Бейт-Лахии и используемому военно-морскими силами ХАМАСа и "Исламского джихада".

В Дир эль-Балахе, Тель-Султане, Шати и Хан-Юнисе были атакованы объекты, принадлежащие "Исламскому джихаду". Удар был нанесен по двум пусковым ракетным установкам и нескольким наблюдательным пунктам, расположенным недалеко от границы Газы.

16:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск 150 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

15:00. Ракета, выпущенная с территории сектора Газы, попала в один из жилых домов Кирьят-Гата. В результате инцидента 80-летняя женщина получила осколочные ранения головы и руки.

Также ракета попала в жилой дом в Ашкелоне. По информации "Кан Бет", ранения получил 50-летний мужчина.

13:00. Минздрав Газы сообщил, что в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа на севере сектора, был убит 22-летний Имад Мухаммад Насир. О том, состоял ли он в рядах террористической организации ХАМАС, пока не сообщается. Мониторинговая группа Gaza Report сообщала также, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по "группе молодых людей" в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы, были ранены четыре человека; кроме того, есть раненые в районе Рафаха.

11:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск не менее 90 ракет из сектора Газы за последние два часа.

После 9 утра были зафиксированы запуски ракет из сектора Газы по израильской территории.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Май. Около 750 ракет. Более 150 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, около 130 раненых (по состоянию на 5 мая).

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





