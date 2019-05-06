Опубликованы 10 условий прекращения огня в Газе

Агентство Maan со ссылкой на собственные источники опубликовало десять условий перемирия между Израилем и военизированными группировками в Газе. Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Египта и ООН, а также при участии Катара.

10 условий прекращения огня (приведено по тексту публикации Maan)

"1. Не стрелять по демонстрантам, участвующим в "марше возвращения" на границе сектора Газы.

2. Оккупационные власти (Израиль) соблюдают предыдущие договоренности, предусматривающие снятие блокады сектора Газы в любых формах.

3. Немедленное прекращение эскалации в 04:45 и отказ от попыток изменить это согласованное время.

4. Прекращение огня является взаимным, перемирие не должно нарушаться снова.

5. Израиль обязуется не нарушать это соглашение, поскольку оно вступает в силу под гарантии, данные Египту.

6. Разрешить международным гуманитарным организациям оказывать помощь семьям, пострадавшим во время агрессии, с пятницы (3 мая) до рассвета в понедельник (6 мая).

7. Не повторять попытки израильских ВВС убийств любых палестинцев – "гражданских или военных".

8. Расширить разрешенную зону рыболовства (около побережья Газы) до 12 миль.

9. Не стрелять и не нападать на фермеров в восточной части сектора Газа.

10. Оккупационные власти не должны совершать акты агрессии против нашего (палестинского) народа в Иерусалиме и на всем Западном берегу и обязуются не прибегать к насилию против заключенных в тюрьмах".

(Текст представлен в редакции руководства Газы, то есть ХАМАСа.)

Правительство Израиля не комментирует эти пункты, не подтверждает и не отрицает факт достижения соглашения о прекращении огня в Газе.

Как сообщалось ранее, рано утром в понедельник, 6 мая, поступила информация о том, что на переговорах о прекращении огня в секторе Газы, которые велись в Каире при посредничестве представителей египетских спецслужб и посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова, а также при участии Катара, достигнут прогресс. Со ссылкой на собственные источники телеканал "Аль-Акса", который принадлежит находящейся у власти в секторе террористической группировке ХАМАС, сообщил: сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня, который вступил в силу в 04:30.

Никаких официальных заявлений сторон конфликта, подтверждающих либо опровергающих данную информацию, сделано не было.

Накануне вечером служба новостей канала "Кешет" сообщила со ссылкой на источники в среде западных дипломатов, что "приближается прекращение огня между Израилем и ХАМАСом". Аналогичное сообщение опубликовал "Кан 11".

Ранее глава исполкома ХАМАСа Исмаил Ханийя заявил, что существует возможность скорого прекращения огня. "Это полностью зависит от Израиля, и от его готовности прекратить агрессию", – заявил он.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что руководство "Исламского джихада" присоединилось к соглашению о прекращении огня с Израилем в Газе.

Вместе с тем пресс-секретарь "комитетов сопротивления" Абу Муджахид заявил: "Соглашение о прекращении огня будет соблюдаться при условии, что оккупация (Израиль) будет выполнять договоренности по снятии блокады сектора Газа".

Правительство Израиля не делало формальных заявлений по поводу прекращения огня. Но Управление тылом ЦАХАЛа в 7 утра в понедельник сняло все ограничения для южных районов страны.

Напомним, что вечером 5 мая начался Рамадан – месяц обязательного поста, когда мусульманам запрещено принимать пищу в светлое время суток. В этом году Рамадан продлится до 4 июня. Рамадан зачастую "не мешал" боевикам-исламистам не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах. Более того, иногда, например в Ираке, в этот период террористическая активность только возрастала.

Боевые действия вокруг Газы. 4-6 мая 2019 года. Обратная хронология

4-6 мая продолжались ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Армия обороны Израиля наносила удары по объектам террористов.

В результате обстрелов из Газы погибли четыре человека. Пострадали более 130 человек.

ЦАХАЛ заявляет, что 3-5 мая на территории Израиля было зафиксировано падение примерно 690 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила более 240 ракет, летевших в населенные районы.

Минздрав Газы сообщает о 25 убитых и и свыше 150 раненых на территории сектора. В Газе, по данным ЦАХАЛа, были атакованы около 300 целей.

Понедельник, 6 мая 2019 года

07:00. Управление тылом сняло все ограничения для южных районов страны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала отчет по боевым действиям против террористов в Газе, которые осуществлялись минувшей ночью. В сообщении ЦАХАЛа сказано, что в ночь на 6 мая были атакованы десятки объектов террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в различных районах сектора Газы. В общей сложности были нанесены удары примерно по 30 целям – отдельным группам боевиков, местам пуска ракет, наблюдательным постам, штабам террористов и т.д. В частности, были нанесены удары по штабу центрального командования в Хан-Юнисе на юге сектора и по учебным базам боевиков. Среди прочих был атакован учебный центр "военно-морских сил" ХАМАСа в Джебалии. Были нанесены удары и по катерам, используемым этими силами. Самолет ЦАХАЛа выпустил ракету по боевику в северной части сектора Газы.

04:30. Телеканал "Аль-Акса", который принадлежит находящейся у власти в секторе Газы террористической группировке ХАМАС, со ссылкой на собственные источники сообщил, что на переговорах в Каире достигнуто соглашение о прекращении огня, вступившем в силу в 04:30. Никаких официальных заявлений сторон конфликта, подтверждающих либо опровергающих данную информацию, сделано не было.

02:30. "Цева адом" в Эшколе.

01:00. Сирены в Ашкелоне и региональных советах Эшколь, Бней-Шимон и Сдот Негев.

00:30. "Цева адом" в Эшколе.

Воскресенье, 5 мая 2019 года

23:30. Различные СМИ сообщают, что ведутся интенсивные переговоры о прекращении огня в Газе. Посредниками на переговорах являются представитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов и египетские спецслужбы.

22:45. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по состоянию на 22:30 атакованы 320 объектов в секторе Газы. Атаки на позиции террористов продолжаются.

22:00. Опубликованы имена двух израильтян, погибших 5 мая в ходе противостояния в Газе. В результате попадания противотанковой ракеты в автомобиль в региональном совета Хоф Ашкелон погиб 60-летний Моше Федер из Кфар-Сабы. Его спутницей жизни была Ирис Эден, вдова лейтенанта Яшиша Эдена, погибшего в "вертолетной катастрофе" в 1997 году. В результате взрыва ракеты в Ашдоде погиб гурский хасид Пинхас Менахем Фишузман.

20:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об операции израильских ВВС на севере сектора Газы. Из армейской пресс-службы передали, что целью атаки стал "один из командиров ХАМАС". В тоже время палестинские источники передают, что удары с самолетов наносились рядом с домом Туфика Абу-Наима, главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газы.

19:15. Несколько раз срабатывали системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах в Ашдоде. Сирены также звучали в Ган-Явне, а также в населенных пунктах на границе с Газой. Часть ракет были сбиты ПРО "Железный купол". Одна из ракет попала в жилой дом в Ашдоде. Осколками тяжело ранен 35-летний мужчина, от ран он скончался в больнице.

18:00. Израильские ВВС нанесли удар по зданию в районе Аз-Зана, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что беспилотный самолет выпустил ракету по высотному дому Аль-Аз, восточнее "Исламского банка" в Рафахе. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был нанесен удар по объекту инфраструктуры террора на юге сектора Газы.

17:30. Руководство больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщает, что была оказана медицинская помощь 131 человеку, пострадавшему в результате ракетных обстрелов. Большинству пострадавших требовалась помощь медиков в связи с незначительными травмами и ранениями или для выведения из шокового состояния. Трое раненых поступили в больницу в состоянии средней тяжести. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Примерно 60 получили легкие травмы или ранения. Более 60 потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Трое раненых скончались от полученных ранений.

17:30. Минздрав Газы сообщает о гибели еще двух человек в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе. При обстреле с воздуха боевиков в лагере беженцев Аль-Бурейдж были убиты Мухаммад Абдель Наби Абу Армана (30) и Махмуд Самир Абу Армана (27).

17:00. ВВС ЦАХАЛа выпустили не менее двух ракет по зданию "дворца губернатора" в западной части город Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". ЦАХАЛ сообщает об ударах по целям на севере Газы и по зданию контрразведки ХАМАСа в районе Рималь. ПИЦ передает, что израильские катера выпустили несколько ракет по цели в районе Судан, к западу от Бейт-Лахии.

16:30. Разрешена к публикации информация о том, что в результате падения ракеты на одном из предприятий в промзоне Ашкелона погиб 50-летний Зияд аль-Хамамда, житель одной из бедуинских деревень в Негеве.

16:30. На этот момент (с 4 мая) зафиксировано падение на израильской территории более 600 ракет, выпущенных из Газы. Подтверждена гибель трех израильтян, более 10 человек получили ранения. Свыше 100 человек в Израиле получили медицинскую помощь в связи с легкими травмами и шоковым состоянием из-за обстрелов.

16:30. Военно-воздушные, военно-морские силы и артиллерия ЦАХАЛа продолжают наносить удары по террористам в секторе Газы. За последний час ХАМАС сообщал об ударах израильской армии по целям в городе Газа, на северо-западе сектора и в районе Дир аль-Балах, в центральной части сектора.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала очередное видео нанесения ударов по объектам боевиков в Газе.

16:00. В больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на вертолете службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставлен 25-летний гражданин Таиланда, получивший множественные осколочные ранения в результате ракетного обстрела в округе Эшколь. Состояние раненого оценивается медиками как тяжелое и нестабильное.

16:00. ПИЦ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в городе Газа, на западной окраине Газа, а также к югу от города. Причинен значительный ущерб. ЦАХАЛ заявляет о нанесении ударов по боевикам на севере и на юге сектора Газы.

15:30. В районе Таль аль-Айра, на южной окраине города Газа, в результате удара с воздуха был уничтожен автомобиль. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в результате точечного удара по автомобилю в секторе Газы был ликвидирован Ахмад Худари (1985 года рождения) – владелец биржевой компании "Хамад Лаласрафа"/"Алуфак", которая была объявлена израильскими властями террористической организацией в июне 2018 года. Этой компании, в частности, принадлежит сеть обменных пунктов в Газе. По данным израильской разведки, Худари отвечал за крупномасштабные денежные переводы из Ирана террористическим организациям в секторе Газы. Среди клиентов Худари были ХАМАС, "Исламский джихад" и другие террористические организации. ХАМАС подтвердил имя убитого: Хамид Ахмад Абдул Худари (34 года).

ХАМАС подтвердил гибель четырех боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", не указывая при каких обстоятельствах они были убиты.

15:00. Сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах, были слышны в районах Хоф Ашкелон и Шаар а-Негев, а также в городе Офаким. Зафиксированы падения ракет. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

15:00. Военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям к востоку от города Газа и около Хан-Юниса, на юге сектора, сообщает ПИЦ.

14:30. ПИЦ сообщил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли мощный удар по целям в городе Газа и в северном пригороде Газы. Причинен значительный ущерб. Сведения о возможных жертвах уточняются. Сообщается также, что в районе Сидра (в Газе) ударом с воздуха уничтожен автомобиль. В результате этого удара был убит Ахмад Худари (1985 года рождения) – владелец биржевой компании "Хамад Лаласрафа"/"Алуфак", которая была объявлена израильскими властями террористической организацией в июне 2018 года. Этой компании, в частности, принадлежит сеть обменных пунктов в Газе. По данным израильской разведки, Худари отвечал за крупномасштабные денежные переводы из Ирана террористическим организациям в секторе Газы. Среди клиентов Худари были ХАМАС, "Исламский джихад" и другие террористические организации.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что установлен рекорд интенсивности ракетных обстрелов из Газы: всего за полчаса были выпущены 50 ракет по Ашкелону, Ашдоду, Беэр-Шеве и другим населенным пунктам.

14:30. "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали и уничтожили автомобиль в северной части сектора Газы. Судя по всему, речь идет о транспортном средства боевиков.

14:00. Очередная сирена в Ашкелоне и окрестностях.

14:00. Из больницы "Барзилай" сообщили о двух погибших в результате обстрелов. Судя по имеющейся информации, в больнице констатирована смерть мужчины примерно 40, получившего крайне тяжелые ранения в результате падения ракеты в промзоне Ашкелона, и смерть мужчины примерно 60 лет, получившего тяжелые ранения в результате попадания ракеты в автомобиль на 34-й трассе.

14:00. Сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах из сектора Газы, были слышны в Сдероте, а также в районах Шаар а-Негев и Эшколь.

14:00. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Бейт-Лахии и на северо-западе сектора Газы. Причинен ущерб, сведения о пострадавших уточняются. ЦАХАЛ подтверждает факт нанесения ударов по целям на севере сектора.

13:30. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила в больницу "Барзилай" мужчину примерно 60 лет, получившего крайне тяжелые ранения в результате падения ракеты в районе Шаар а-Негев. Медики оценивают состояние пострадавшего как критическое. Судя по уточненным сведениям МАДА, ракета разорвалась рядом с автомобилем, ехавшим по 34-й трассе. Водитель был тяжело ранен.

13:30. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 4-5 мая в секторе Газы были нанесены удары по примерно 260 целям, в том числе по объектам террористических группировок ХАМАС, "Исламский джихад" и ДФОП. В официальном сообщении сказано, что удары наносились по подземным инфраструктурам и складам оружия, в том числе спрятанным в жилых районах. Также целям атак были заводы, на которых производится оружия, и места пуска ракет.

13:30. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в результате удара ЦАХАЛа к востоку от города Газа убиты двое "местных жителей". ПИЦ передает: в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Шаджайя убиты Билаль Мухаммад аль-Бана и Абдулла Абу аль-Атта. Судя по всему, речь идет о боевиках.

13:30. Одна из ракет, выпущенных из Газы, попала в жилой дом в Беэр-Шеве. Сведений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, одна ракета была сбита над Беэр-Шевой системой ПРО "Железный купол".

13:00. Вскоре после ракетного обстрела Ашкелона вертолет ЦАХАЛа нанес удар по цели на севере сектора Газы. Судя по всему, атакованы ракетчики, причастные к обстрелу.

13:00. Израильская общественная организация ЗАКА, объединяющая добровольные спасательные группы, сообщила, что ракета попала в здание в Ашкелоне, в южной части города. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в промышленной зоне Ашкелона ранены три человека. Состояние двух пострадавших от тяжелого до крайне тяжелого, еще один получил ранения средней тяжести.

13:00. Еще четыре сирены в Ашкелоне и в районе "отеф Аза". Сирены также были слышны в Ашдоде, Явне и Реховоте. ХАМАС объявил об обстреле Димоны и Беэр-Шевы.

12:00. На территории местного совета Эшколь, неподалеку от границы с сектором Газы, сработали сирены "Цева адом", предупреждающие о возможных ракетных обстрелах.

Сирены "Цева адом" вновь были слышны в Ашкелоне. ХАМАС заявляет об обстреле города. Одна ракета попала в дом в районе Хоф Ашкелон. Причинен ущерб. О пострадавших не сообщается. Примерно в то же время сирены были слышны в Сдероте и в районе Сдот Негев, в Яд Мордехай, Натив а-Асара, Зиким и Кармие.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в южной части сектора Газы израильские ВВС нанесли удар по складу вооружений и боеприпасов террористической группировки "Исламский джихад".

11:00. На территории местных советов Сдот Негев и Шаар а-Негев сработали сирены "Цева адом", предупреждающие о возможных ракетных обстрелах.

10:00. "Палестинский информационный центр" сообщил, что катера израильских военно-морских сил выпустили не менее пяти снарядов по целям в районе "Оазис", на побережье к западу от Бейт-Лахии.

ПИЦ передает, что израильская артиллерия выпустила не менее 20 снарядов по целям к востоку от города Газа.

ПИЦ сообщает также, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Аль-Фахари, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора, был поврежден дом, в результате чего ранения получили четверо мирных граждан.

09:30. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали группу боевиков в северной части сектора Газы. В общей сложности, за последние сутки в Газе были атакованы 220 целей, заявляют военные.

ПИЦ объявил, что ЦАХАЛ обстрелял "участок морской полиции" на западе города Газа.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что 7-я танковая бригада переводится на границу с сектором Газы. Глава армейской пресс-службы добавил, что армия готовится к нескольким дням боевых действий: "Мы не говорим о прекращении огня, и нам неизвестно о каких-либо переговорах на эту тему".

09:00. ЦАХАЛ нанес удары по "базе военно-морских сил", расположенной на западной окраине города Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

"Палестинский информационный центр" передает, что после 9 утра израильские военные обстреляли "группу граждан" к востоку от города Газа, есть пострадавшие. Из сообщения ПИЦ непонятно, где именно была атакована эта группа. ХАМАС не подтверждает, что были атакованы боевики.

08:00. От имени объединенного командования группировок в секторе Газы было распространено предупреждение о намерении расширить зону обстрела израильской территории, если в ближайшие часы не прекратятся атаки ЦАХАЛа. Террористы угрожают начать обстрелы районов, находящихся на удалении более 40 км от границы сектора Газы.

08:00. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что израильский беспилотный самолет выпустил ракету по мотоциклисту в районе Фалуджи, на севере сектора Газы. В результате обстрела мотоциклист был ранен, говорится в сообщении. Воздушный удар был нанесен вскоре после того, как в сторону Сдерота и района Шаар а-Негев были выпущены ракеты. По всей видимости, ЦАХАЛ атаковал боевика, причастного к этим обстрелам.

07:30. Из северной части сектора Газы было выпущено несколько ракет в сторону израильской территории. Сирены были слышны в городе Сдерот и в районе Шаар а-Негев. Судя по всему, была задействована система ПРО "Железный купол". Вскоре после этого ЦАХАЛ нанес удар по цели на севере Газы. ХАМАС заявляет, что ЦАХАЛ атаковал "мотоциклиста".

07:00. Министерство здравоохранения Газы объявило, что за последние сутки в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе были убиты семь человек, в больницы доставлены 45 пострадавших. Ранее сообщалось, в числе убитых беременная женщина 37 лет и ее 14-месячная дочь. Судя по имеющимся сведениям, остальные убитые были молодыми мужчинами. ХАМАС и "Исламский джихад" не подтверждают, что речь идет о боевиках.

07:00. Разрешена к публикации информация о том, что в результате попадания ракеты в жилой дом в Ашкелоне погиб 58-летний Моше Агади, отец четырех детей.

07:00. Согласно официальным данным, с 4 мая по территории Израиля из сектора Газы террористами были выпущены примерно 430 ракет и минометных снарядов. Система ПРО "Железный купол" перехватила около 100 ракет. Только с 22:30 4 мая до 6:30 5 мая было зафиксировано 180 пусков ракет из Газы. Десятки ракет были перехвачены, заявляют в ЦАХАЛе.

В общей сложности, на этот час ЦАХАЛ атаковал около 200 целей в секторе Газы. Только за ночь были атакованы примерно 60 целей. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Газе. Удары наносились по объектам ХАМАСа, "Исламского джихада" и "Организации освобождения Палестины".

В перечне атакованных в Газе целей: штабы террористических группировок, военные базы и склады вооружений, заводы по производству оружия, ракетные установки, отдельные группы боевиков.

В частности, уничтожены завод по производству оружия в Джебалии и военный комплекс боевиков в районе Рафаха, рядом с бетонным заводом.

К западу от Хан-Юниса были атакованы военный комплекс "Исламского джихада" и штаб-квартира этой группировки, располагавшаяся внутри мечети в лагере беженцев Шати. Там же атакован тренировочный лагерь боевиков.

Также в Шати атакован учебный лагерь боевиков ХАМАСа. В районе Рималь атакована база боевиков ХАМАСа. Нанесены удары по складу оружия, который располагался в доме боевика ХАМАСа в городе Газа. Атакованы военные посты боевиков ХАМАСа в Джебалии, на севере сектора.

Кроме того, в ночь на 5 мая израильские военно-морские силы атаковали катера боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" около побережья Газы. Около Хан-Юниса атакованы здания, принадлежавшие "ВМС ХАМАСа".

07:00. Руководство больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщает, что за последние сутки была оказана медицинская помощь более чем 80 гражданам, пострадавшим в результате ракетных обстрелов из сектора Газы. Большинству пострадавших требовалась помощь медиков в связи с незначительными травмами и ранениями или для выведения из шокового состояния.

В ночь на 5 мая в результате попадания ракеты в здание в Ашкелоне мужчина примерно 60 лет получил тяжелые осколочные ранения. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Барзилай", но врачи не смогли спасти его жизнь.

В больнице "Барзилай" находится пожилая женщина (примерно 80 лет) из Кирьят-Гата, получившая крайне тяжелые осколочные ранения лица. Кроме того, в больнице остается 50-летний мужчина из Ашкелона, который получил ранения средней степени тяжести.

В общей сложности, по состоянию на утро 5 мая, в больнице "Барзилай" продолжают оказывать помощь 15 пострадавшим. Остальные выписаны после оказания необходимой помощи.

06:00. Вскоре после очередного обстрела Кирьят-Гата и районов, прилегающих к сектору Газы, военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в северной части сектора. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что были атакованы две цели в районе Бейт-Хануна. По всей видимости, целью атаки были ракетные точки террористов. ПИЦ также сообщает, что израильские самолеты атаковали цель к востоку от лагеря Магази, около восточной границы сектора.

05:30. Сработала сирена в Кирьят-Гате и региональных советах Лахиш, Шафир, Йоав, Хоф Ашкелон и Шаар а-Негев.

04:30. "Бригады Эль-Кудса" (боевое крыло "Исламского джихада") опубликовали сообщение о гибели в секторе Газы двух своих боевиков, принадлежавших к "ракетному подразделению".

02:15. В результате попадания ракеты в здание в Ашкелоне мужчина в возрасте примерно 60 лет получил осколочные ранения. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую больницу "Барзилай", где он через некоторое время скончался.

00:20. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил о нанесении израильскими ВВС ударов по целям на севере и юге сектора Газы. В частности, по данным ПИЦ, была атакована цель недалеко от нового порта Хан-Юниса. Кроме того, был нанесен удар по жилому дому в Хан-Юнисе.

Суббота, 4 мая 2019 года

23:40. Пресс-служба полиции сообщила, что ракета, выпущенная террористами из сектора Газы, разорвалась в бедуинском поселке Лакия в Негеве. В результате взрыва пострадали два человека.

После 23:00 сирена "Цева адом" сработала в Беэр-Шеве и окрестностях. Примерно через четверть часа была слышна повторная сирена. Судя по имеющейся информации, в сторону Беэр-Шевы из Газы были выпущены несколько ракет. По меньшей мере, одна из них сбита системой ПРО "Железный купол". Хамасовский "Палестинский информационный центр" подтверждает: впервые за долгое время из Газы обстреляли Беэр-Шеву. Позднее поступила информация, согласно которой в результате ракетного обстрела Беэр-Шевы был причинен ущерб двум зданиям.

23:00. Из больницы "Барзилай" сообщили, что 4 мая туда был доставлен 41 человек, пострадавший в результате ракетных обстрелов. 80-летняя жительница Кирьят-Гата по-прежнему в тяжелом состоянии, 50-летний мужчина из Ашкелона получил ранения средней степени тяжести. 24 человека получили легкие ранения, а еще 15 обратились за помощью в связи с сильным шоком.

22:30. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что c территории Газы в сторону Израиля были выпущены не менее 250 ракет. Согласно опубликованной информации, примерно 70% ракет разорвались на открытой местности. Десятки ракет были сбиты системой "Железный купол".

22:30. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что после 22:00 израильские ВВС обстреляли мотоцикл около Бейт-Лахии на севере сектора Газы. Вскоре после этого было объявлено, что убит 25-летний Халид Мухаммад Хилми Абу Калаик.

22:00. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в результате атак ЦАХАЛа в секторе погибли трое местных жителей. Вечером стало известно, что в результате удара по цели в восточном пригороде городе Газа погибли 37-летняя Салиха Ахмад Абу Арар и ее 14-месячная дочь Саба Махмуд Абу Арар. Еще одна дочь этой женщины получила ранения средней тяжести. В сообщении минздрава Газы сказано, что Салиха была беременна. В больницы Газы были доставлены 20 жителей сектора, получивших ранения в результате ударов ЦАХАЛа, говорится в сообщении минздрава сектора.

21:00. Штаб службы охраны тыла сообщил, что в связи с обострением ситуации в сфере безопасности, 5 мая не будет занятий в учебных заведениях в населенных пунктах на границе с Газой, в центральном Негеве, в округе Лахиш и в южной Шфеле.

Военные сообщают, что 4 мая атакованы 120 объектов в секторе Газы. Помимо прочего уничтожена подземная мастерская по производству ракет. Объект принадлежал ХАМАСу и находился в районе бывшего поселения Нецарим. По утверждению военных, речь идет об одном из основных объектов, где производились ракеты в секторе. Атакован также штаб батальона "Бурейдж" и несколько дополнительных военных и тренировочных лагерей террористов.

20:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что командование Службы охраны тыла проводит совещание по оценке ситуации. В настоящий момент нет новых распоряжений, касающихся поведения граждан. После завершения совещания будет опубликована дополнительная информация.

19:00. ЦАХАЛ: атакованы не менее 70 объектов ХАМАСа и "Исламского джихада".

18:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск 200 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

17:50. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манелис сообщил, что среди объектов, атакованных ВВС ЦАХАЛа, был туннель террористов "Исламского джихада" в Рафахе, выходивший на израильскую территорию. Манелис подчеркнул, что в последние недели боевики вели работы по строительству туннеля в ускоренном режиме, планируя посредством этого подземного хода осуществить террористическое нападение.

17:00. Военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Шуджайя и Зейтун в пригородах города Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Незадолго до того ПИЦ сообщил об очередном ударе ЦАХАЛа по цели в Бейт-Лахии, на севере сектора Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о серии новых ударов по целям в Газе.

16:00. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ВВС Армии обороны Израиля атаковали, по крайней мере, 30 объектов, принадлежащих террористическим организациям ХАМАС и "Исламский джихад" на всей территории сектора Газы.

Был атакован ряд объектов ХАМАСа, используемых для обучения боевиков и производства оружия, в городе Газа, кварталах Тель аль-Ауа и Шуджайя. Также удар был нанесен по объекту, расположенному в Бейт-Лахии и используемому военно-морскими силами ХАМАСа и "Исламского джихада".

В Дир эль-Балахе, Тель-Султане, Шати и Хан-Юнисе были атакованы объекты, принадлежащие "Исламскому джихаду". Удар был нанесен по двум пусковым ракетным установкам и нескольким наблюдательным пунктам, расположенным недалеко от границы Газы.

16:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск 150 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

15:00. Ракета, выпущенная с территории сектора Газы, попала в один из жилых домов Кирьят-Гата. В результате инцидента 80-летняя женщина получила осколочные ранения головы и руки.

Также ракета попала в жилой дом в Ашкелоне. По информации "Кан Бет", ранения получил 50-летний мужчина.

13:00. Минздрав Газы сообщил, что в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа на севере сектора, был убит 22-летний Имад Мухаммад Насир. О том, состоял ли он в рядах террористической организации ХАМАС, пока не сообщается. Мониторинговая группа Gaza Report сообщала также, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по "группе молодых людей" в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы, были ранены четыре человека; кроме того, есть раненые в районе Рафаха.

11:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск не менее 90 ракет из сектора Газы за последние два часа.

После 9 утра были зафиксированы запуски ракет из сектора Газы по израильской территории.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых (по состоянию на 6 мая).

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





