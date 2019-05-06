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Ближний Восток

"Gaza News Agency": маленькая девочка в Газе была убита хамасовской, а не израильской ракетой

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 08:17 блог версия для печати фото
"Gaza News Agency": маленькая девочка в Газе была убита хамасовской, а не израильской ракетой
"Gaza News Agency": маленькая девочка в Газе была убита хамасовской, а не израильской ракетой
Запуск ракеты из сектора Газы. 4 мая 2019 года

Вечером в субботу, 4 мая, министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, объявило, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в восточном пригороде города Газа погибли 37-летняя Салиха Ахмад Абу Эрар и ее 14-месячная дочь Саба Махмуд Абу Эрар. Еще одна дочь Салихи получила ранения средней тяжести. В сообщении минздрава Газы отмечалось, что Салиха была беременна.

В тот же день в твиттере "Gaza News Agency" было опубликовано следующее сообщение: "Нам не нужно лгать по поводу нашей войны против сионистов. 14-месячная Саба Абу Эрар была убита ракетой ХАМАСа – не израильским F16. Когда ты лжешь – ты наносишь ущерб нашему делу. Ты разрушаешь доверие к нам. Говори о том, что израильские снайперы убивают наших мальчишек – но не лги".

Отметим, что ни один другой источник не подтверждает, что маленькая девочка была убита в результате разрыва хамасовской, а не израильской ракеты. Эта версия пока не комментируется ЦАХАЛом.

Начальник отдела пресс-службы ЦАХАЛа по связям с арабскими СМИ майор Авихай Эдри писал на своей странице в Twitter о том, что девочка погибла в результате боевых действий, развязанных ХАМАСом и "Исламским джихадом" и прикрывающихся мирными гражданами. А пресс-секретарь главы правительства Израиля по работе с арабоязычными СМИ Офир Гендельман опубликовал ссылку на цитируемое выше сообщение "Gaza News Agency".

Аккаунт "Gaza News Agency" в сети микроблогов Twitter был создан в марте 2018 года, у него немногим более 1000 подписчиков. В этом аккаунте на арабском и английском языках публиковалась информация о событиях в Газе, содержащая зачастую не только критику Израиля, но и критику ХАМАСа.

Судя по имеющейся информации, аккаунт "Gaza News Agency" не является фейковым, он создан и поддерживается в Газе. Насколько достоверна публикуемая в нем информация, сказать сложно.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 мая 2019 г.
Телеканал "Аль-Акса": вступил в силу режим прекращения огня в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 мая 2019 г.
Минздрав Газы: трое убитых в результаты ударов ЦАХАЛа, в их числе мать и маленькая девочка
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 мая 2019 г.
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