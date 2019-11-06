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NEWSru.co.il :: Ближний Восток6 ноября 2019 г., 10:39

В Фордо начата подача газа в урановые центрифуги

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Внутренняя часть установки по переработке урана, Иран Хасан Роухани В Фордо начата подача газа в урановые центрифуги
 
   
 
 
Внутренняя часть установки по переработке урана, Иран
Getty Images Фото 1 из 3

 
   
 
 
Хасан Роухани

 
   
 
 
В Фордо начата подача газа в урановые центрифуги

Начата подача газа в центрифуги, расположенные на комбинате по обогащению урана в Фордо. Как сообщает агентство ISNA, за ходом процесса наблюдают инспекторы Международного агентства по атомной энергии.

О том, что 6 ноября начнется подача газа в 1.044 центрифуги в Фордо, накануне объявил президент Исламской республики Иран Хасан Роухани. По его словам, это новый шаг поэтапного выхода Тегерана из ядерных соглашений.

Он подчеркнул, что принимаемые Ираном меры носят обратимый характер, добавив, что международное сообщество должно до 1 января 2020 года определиться, сохранит ли оно приверженность договору. После этой даты процесс выхода станет необратимым.

Глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил, что с 6 ноября на объекте в Фордо начнется обогащение урана до 5%. Ранее Тегеран обратился к руководству МАГАТЭ с просьбой направить инспекторов для наблюдения за деятельностью комбината.

4 ноября глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщил государственному телевидению о запуске нового каскада из 30 центрифуг IR-6. "Тем самым мы демонстрируем мощь и упорство", - добавил он. Ранее Международное по атомной энергии сообщило, что на иранских ядерных объектах ведется монтаж современных центрифуг. В заявлении МАГАТЭ говорилось: "Мы подтверждаем, что следующие центрифуги уже установлены или находятся в стадии монтажа: 22 IR-4, одна IR-5, 30 IR-6 и три IR-7".

25 сентября МАГАТЭ провело на ядерных объектах инспекцию, в ходе которой было установлено, что все каскады уже запущены или готовы к запуску. С помощью новых центрифуг Иран получает возможность обогащать уран до 20 процентов и выше при разрешенных 3,67 процента.



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