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NEWSru.co.il :: Ближний Восток6 ноября 2019 г., 23:34

Иран приступил к обогащению урана на комбинате в Фордо

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Иран приступил к обогащению урана на комбинате в Фордо Хасан Роухани Внутренняя часть установки по переработке урана, Иран

В четверг, 6 ноября, Иран начал обогащение урана на комбинате в Фордо. Об этом сообщило иранское информационное агентство "Танзим".

В заявлении Агентства по атомной энергии Исламской республики говорится, что обогащение и производство урана осуществляется под наблюдением со стороны МАГАТЭ.

Утром 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на комбинате в Фордо, что фактически означало начало четвертого этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках ядерной сделки. Глава иранского агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщал, что на объекте в Фордо начнется обогащение урана до 5%.

4 ноября глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщил государственному телевидению о запуске нового каскада из 30 центрифуг IR-6. "Тем самым мы демонстрируем мощь и упорство", - добавил он. Ранее Международное по атомной энергии сообщило, что на иранских ядерных объектах ведется монтаж современных центрифуг. В заявлении МАГАТЭ говорилось: "Мы подтверждаем, что следующие центрифуги уже установлены или находятся в стадии монтажа: 22 IR-4, одна IR-5, 30 IR-6 и три IR-7".

25 сентября МАГАТЭ провело на ядерных объектах инспекцию, в ходе которой было установлено, что все каскады уже запущены или готовы к запуску. С помощью новых центрифуг Иран получает возможность обогащать уран до 20 процентов и выше при разрешенных 3,67 процента.



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