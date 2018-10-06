"Аш-Шарк аль-Аусат": Россия налаживает диалог между Ираном и Израилем

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила в субботу, 6 октября, что Россия прилагает усилия для налаживания диалога между Ираном и Израилем.

Издание, со ссылкой на собственный российский источник, пишет о "попытках Москвы открыть каналы для диалога между Тегераном и Тель-Авивом", чтобы ослабить напряженность на фоне поставок российских С-300 в Сирию.

Напомним, после того, как ракета ЗРК С-200 сирийских ПВО 17 сентября сбила около побережья Сирии российский самолет-разведчик Ил-20М, Москва обвинила Израиль в гибели российского самолета и 15 российских военнослужащих, а затем объявила о поставках в Сирию ЗРК С-300.

Согласно заявлению министерства обороны РФ, по состоянию на 2 октября, Россия поставила в Сирию четыре пусковые установки С-300, а также локаторы подсветки, основные системы определения и машины управления. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца.

24 сентября Шойгу объявил, что в течение ближайших двух недель Россия передаст Сирии современный зенитно-ракетный комплекс С-300 в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика Ил-20М (бортовой номер RF-93610), сбитого вечером 17 сентября к западу от Баниаса сирийским ЗРК С-200Э российского или советского производства. Шойгу сказал также, что Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО: "Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО".

25 сентября российская газета "Коммерсант" опубликовала статью "Вся Сирия укроется за С-300", в которой подробно было рассказано о планах России по поставкам этих ЗРК сирийской армии. Информированный источник заявил этому изданию, что в течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. При этом было отмечено, что количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации, их число могут довести "до шести-восьми". "Коммерсант" писал, что комплексы С-300 будут взяты "из наличия минобороны РФ".

В тот же день сайт российской газеты "Известия" опубликовал статью под заголовком "Минобороны начало усиливать группировку средств РЭБ в Сирии", в которой со ссылкой на источники в российском военном ведомстве говорилось, что 24 сентября на авиабазу "Хмеймим" самолетами Ил-76 были доставлены некие средства радиоэлектронной борьбы. В публикации приводилось предположение главного редактора интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрия Корнева о том, что, скорее всего, в Сирию были переброшены системы "Красуха-4" и Р-330Ж "Житель". Он же не исключил, что сирийцам передадут новейший мобильный комплекс РЭБ "Дивноморье". Более подробно эта тема обсуждается в статье "Известий" под заголовком "Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ".

Непонятно, насколько сирийские военные готовы к эксплуатации С-300. Шойгу упоминал о том, еще до разрыва контракта на поставку С-300 (то есть пять лет назад) некие сирийские военнослужащие успели пройти соответствующие курсы обучения. Но есть ли в сирийских ПВО в настоящее время офицеры, имеющие необходимую подготовку, неясно. "Коммерсант" ранее писал, что к каждому сирийскому расчету С-300 может быть приставлен российский офицер. Кроме того, то же издание сообщало, что командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, что позволит объединить данные, получаемые с радиолокационных станций всех комплексов ПВО (типа "Панцирь", "Оса", "Бук-М2Э", "Квадрат" и С-125), чтобы исключить в будущем возможность поражения российских самолетов и вертолетов. "Коммерсант" также упоминает о том, что вероятно будут задействованы средства РЭБ типа "Красуха", которые с октября 2015 года несут боевое дежурство на авиабазе "Хмеймим".





