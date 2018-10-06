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Ближний Восток

Главный раввин России Берл Лазар назвал "ошибкой" поставку российских С-300 в Сирию

время публикации: 08:43 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Берл Лазар
Доставка ЗРК С-300 в Сирию

В четверг, 4 октября, главный раввин России Берл Лазар, выступая на конференции, организованной Limmud FSU Europe в Сигете (Румыния), заявил, что считает "ошибкой" поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию.

"Я думаю, что это – ошибка, которая лишь умножит проблемы региона", - сказал Лазар в беседе с израильским журналистом Эли Мандельбаумом, сообщает JTA.

При этом издание подчеркивает, что Берл Лазар, известный своей близостью к президенту РФ Владимиру Путину, крайне редко высказывает критические замечания, касающиеся российско-израильских отношений.

Лазар сказал также, что говорил о "проблеме с С-300 с президентом Путиным", объясняя "чувствительность этого вопроса для наших братьев в Израиле". Также главный раввин РФ выразил на то, что Россия и Израиль смогут и дальше продолжать совместные усилия по борьбе с терроризмом.

Напомним, после того, как ракета ЗРК С-200 сирийских ПВО 17 сентября сбила около побережья Сирии российский самолет-разведчик Ил-20М, Москва обвинила Израиль в гибели российского самолета и 15 российских военнослужащих, а затем объявила о поставках в Сирию ЗРК С-300.

Согласно заявлению министерства обороны РФ, по состоянию на 2 октября, Россия поставила в Сирию четыре пусковые установки С-300, а также локаторы подсветки, основные системы определения и машины управления. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца.

Последние дни израильские и российские СМИ активно обсуждали, насколько появление у сирийских ПВО российских зенитно-ракетных комплексов С-300 усложнит действия израильских ВВС в Сирии.



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