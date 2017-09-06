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Ближний Восток

Египет опасается израильской, турецкой и иранской экспансии в Африке

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати фото
Египет опасается израильской, турецкой и иранской экспансии в Африке

Египетский дипломат Изат Саад, возглавляющий Совет по иностранным делам, выразил обеспокоенность попытками изменить баланс сил в Африке. Об этом сообщает сайт Oriental Express со ссылкой на СМИ Египта.

По словам дипломата, президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси продолжает укреплять положение Египта как ведущей страны континента. Недавно он посетил Чад, Габон, Руанду и Намибию. Особенно важны для Каира отношения с государствами бассейна Нила – главного источника пресной воды.

Саад заявил, что Израиль, Иран и Турция пытаются помешать этим отношениям, предлагая африканским государствам свои модели развития, а Израиль прилагает значительные усилия для продвижения своих интересов в Африке.

Напомним, что в октябре 2017 года в Того премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с лидерами 20 африканских государств. На повестке дня саммита – расширение экономического сотрудничества, углубление дипломатических отношений.

Особый интерес для Африки представляют израильские технологии и достижения в сфере безопасности.

Арабы опасаются, что африканские государства откажутся от традиционного антиизраильского курса в международных организациях. Они принимают значительные усилия, чтобы убедить местных политиков отказаться от сотрудничества с Израилем.

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