Объявлена дата открытия Лувра Абу-Даби, экспозиция обойдется без наготы

11 ноября 2017 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов откроется ближневосточный филиал одного из самых известных музеев мира. Согласно рекламному видео, Лувр Абу Даби предоставит возможность по-новому взглянуть на человечество.

Белоснежное здание музея, спроектированное французским архитектором Жаном Нуэлем, венчает традиционный для ислама купол. Многослойная конструкция позволит свету проникать внутрь, осветив экспозицию солнечными лучами.

Комплекс площадью 25.000 квадратных метров расположен на острове Саадийят, который власти ОАЭ намерены превратить в культурную столицу Ближнего Востока. Музей символизирует единство – моря и суши, Запада и Востока.

Строительство Лувра Абу-Даби обошлось около 100 миллионов евро. Сотни миллионов были уплачены за право называться Лувром и использовать в экспозиции коллекции ведущих музеев Франции.

В музее будут представлены около 600 полотен из французских музейных собраний. Экспонаты предполагается постоянно менять – Лувр уже сообщил, что не намерен продавать филиалу свои шедевры. При комплектовании экспозиции кураторы учитывали специфику музея, избегая наготы и неподобающих сюжетов.