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Ближний Восток

В Турции ликвидирован террорист, пытавшийся взорвать здание разведки

время публикации: 11:02 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
В Турции ликвидирован террорист, пытавшийся взорвать здание разведки

Турецкая полиция уничтожила террориста-смертника, предпринявшего попытку взорвать отделение Национальной разведывательной организации в городе Мерсин на Средиземноморском побережье Турции.

Как сообщает агентство Dogan , полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину в возрасте около 30 лет, и пошли за ним. У входа в здание ему приказали остановиться. Когда он проигнорировал приказ, по мужчине был открыт огонь.

При осмотре тела было обнаружено взрывное устройство.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за попытку теракта. Террорист мог принадлежать как в "Исламскому государству", так и к Рабочей партии Курдистана.

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