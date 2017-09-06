Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 сентября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 6 сентября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 13 палестинских арабов, девять из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Арабе была закрыта мастерская, в которой производили оружие. В деревне Аль-Муйяр был найден тайник с самодельным огнестрельным оружием. В Хевроне военные конфисковали автомобиль и наличные деньги у семьи, получающей финансирование от ХАМАСа.