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Минобороны РФ: в сирийском Дир аз-Зуре на стороне ИГ воюют выходцы из бывшего СССР

время публикации: 06:08 | последнее обновление: 06:13 блог версия для печати фото
Минобороны РФ: в сирийском Дир аз-Зуре на стороне ИГ воюют выходцы из бывшего СССР

Министерство обороны РФ в среду, 6 сентября, сообщило, что в районе сирийского города Дир аз-Зур, где регулярная армия Сирии ведет наступление на позиции "Исламского государства" при поддержке российских военных, были найдены подтверждения того, что по меньшей мере один из крупных укрепленных районов удерживался боевиками ИГ – выходцами из бывшего СССР.

"В ходе операции по освобождению города Дир аз-Зур сирийскими штурмовыми отрядами был захвачен крупный укрепленный район боевиков ИГ, по которому накануне авиацией ВКС России и крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" были нанесены точечные удары. После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами – выходцами из России и стран СНГ", – говорится в сообщении минобороны РФ, цитируемом агентством РИА Новости.

"Опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения. В результате операции по уничтожению крупного бандформирования ИГ, удерживающего укрепрайон, было уничтожено 12 единиц бронетехники, включая 4 танка, 6 огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков", – сообщает российский телеканал "Звезда".

В минобороны РФ заявили, что террористы готовились к долговременной осаде, о чем свидетельствуют обустроенные под землей жилые помещения для длительного проживания, склады с вооружением и боеприпасами, значительные запасы продуктов питания и медикаментов.

На территории укрепрайона действовала мастерская по производству "джихадмобилей", ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

Отступая, террористы бросили четыре пикапа, оснащенные вооружением, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств, "поясов смертников", мин и фугасов с поражающими элементами. Все подходы к опорному пункту, а также все строения на его территории были заминированы.

5 сентября сообщалось, что подразделения сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду Дир аз-Зура боевиками террористической группировки "Исламское государство". Территорию, блокированную джихадистами, обороняли солдаты 137-го пехотного полка. Согласно заявлению армейского командования, основной удар был нанесен с запада. На его направлении были сосредоточены значительные силы авиации. В результате удалось пробить 700-метровый коридор и соединиться с окруженными войсками. Агентство SANA сообщало об уничтожении крупного склада вооружений ИГ в деревне аль-Бугейлийя на западе провинции Дир аз-Зур. Также был нанесен удар по конвою боевиков, находившемуся к юго-западу от города.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 сентября 2017 г.
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дир аз-Зура
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 сентября 2017 г.
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