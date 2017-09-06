Турция обвинила американского пастора в шпионаже

Прокуратура Турции выдвинула новые обвинение в адрес гражданина США Эндрю Брансона – пастора, возглавлявшего не имевшую официального статуса конгрегацию в городе Измир.

Американский священник обвиняется в шпионаже с целью свержения законной власти и подрыве конституционного порядка. Ему грозят три пожизненных заключения. Сам он заявляет, что хотел всего лишь распространять слово божье.

Брансон, принадлежащий к пресвитерианской церкви, проводил в Турции богослужения в течение 23 лет. Около года назад он обратился за продлением визы, но был задержан по обвинению в содействии «террористической группировке Фетхуллы».

Дочь священника попросила молиться за ее отца, а Американский центр свободы и справедливости отметил, что новые обвинения столь же абсурдны, как и старые. Правозащитники призвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана освободить пастора.

Они также предлагают воспользоваться законом, недавно принятым в Турции. В соответствии с ним, осужденные турецкими судами иностранцы могут отбывать наказание на родине.