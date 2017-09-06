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Ближний Восток

ООН обвиняет Асада в применении зарина: "Версия России несостоятельна"

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 15:52 блог версия для печати

Комиссия ООН по расследованию военных преступлений, совершенных в Сирии, нашла свидетельства причастности режима Башара Асада по меньшей мере к семи случаям применения химического оружия с марта по июль 2017 года.

ООН обвиняет власти Сирии и в применении зарина в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб. Жертвами химической атаки 4 апреля стали по меньшей мере 83 человека, сотни мирных жителей пострадали.

"Правительственные силы продолжают умышленно применять химическое оружие против мирного населения территорий, контролируемых оппозицией. Большинство погибших в Хан Шейхуне – женщины и дети", - отмечают следователи ООН.

Они заявляют, что, по описания самолета очевидцами соответствует Су-22, которые используют только сирийские ВВС. Также отмечается, что расследование доказало несостоятельность российской и сирийской версии событий, призванной освободить режим Асада от ответственности.

Напомним: видеосвидетельства химической атаки вызвали в мире шок. Они повлияли на решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат, с которой вылетел самолет, атаковавший Хан Шейхун.

Два американских эсминца выпустили по базе 59 ракет, лишь одна из которых не достигла цели. Сирия лишилась 20% своих ВВС. При этом были приняты меры для того, чтобы избежать человеческих потерь.

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