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Ближний Восток

Командование российских войск отчиталось об уничтожении 1.200 джихадистов

время публикации: 14:40 | последнее обновление: 14:44 блог версия для печати фото
Командование российских войск отчиталось об уничтожении 1.200 джихадистов

Командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин выступил с заявлением, в котором подвел итоги двух последних недель боев против террористической группировки "Исламское государства".

По его словам, за это время ВКС РФ совершили 1.417 боевых вылетов. В решающую фазу операции интенсивность действий превысила 100 вылетов в сутки, то есть каждый самолет вылетал на задание 3-4 раза за 24 часа.

"Уничтожены 83 единицы бронетехники, более двухсот автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, реактивными системами залпового огня, артиллерийскими и зенитными орудиями и более 1.200 террористов", - цитирует военачальника агентство ТАСС.

"В интересах наступления сирийской армии в районе Акербата авиацией ВКС России нанесены 329 ударов, в результате которых уничтожены 27 единиц бронетехники, 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением и более тысячи боевиков", - добавил военачальник.

Бои за Акербат вела четвертая танковая дивизия, считающаяся лучшей в сирийской армии. По словам военачальника, ИГ применило беспрецедентное количество смертников и заминированных автомобилей. "Ежедневно уничтожалось до 25 боевиков с поясом шахида и четыре-пять "джихадомобилей"", - рассказал генерал.

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