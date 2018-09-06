СМИ: Израиль финансировал и вооружал повстанцев в Сирии

На этой неделе многие израильские и зарубежные СМИ пишут о помощи, которую оказывает Израиль сирийским повстанческим группировкам, в частности, "Фурсан аль-Джулан".

В четверг, 6 сентября, американский журнал Foreign Policy опубликовал статью журналиста и сотрудницы организации Forum for Regional Thinking Элизабет Цурков, в которой утверждается, что Израиль поддерживал сирийских повстанцев, которые должны были помешать проиранским силам закрепиться на израильской границе. В этой публикации нет названия группировок, но говорится, что Израиль тайно вооружал и финансировал не менее 12 повстанческих групп.

Отметим, что автор статьи за последние годы несколько раз давала интервью израильским средствам массовой информации. В частности, в интервью "Галей ЦАХАЛ" в марте 2017 года она рассказывала, что многие сирийцы утверждают, что имеют еврейские корни и интересуются тем, могут ли они репатриироваться в Израиль.

В статье в Foreign Policy Элизабет Цурков утверждает, что силы безопасности Израиля передавали сирийцам автоматы, пулеметы, минометы, а также транспортные средства. Оружие поставлялось через те же "ворота" на Голанских высотах, через которые Израиль доставлял гуманитарную помощь жителям южной Сирии. По данным Foreign Policy, поставки оружия повстанцам были прекращены в июле 2018 года, после начала операции правительственных войск и России на юге Сирии.

По информации Foreign Policy, Израиль ежемесячно платил каждому сирийскому бойцу около 75 долларов, а кроме этого, передавал деньги для покупки оружия на местном черном рынке.

Статью Foreign Policy цитируют многие израильские СМИ, в том числе, государственная радиостанция "Кан Бет".

В начале недели израильское издание Jerusalem Post опубликовала статью, посвященную связям Израиля с группами повстанцев в Сирии, однако статья вскоре была удалена с сайта издания.

За последний год несколько раз в иностранных СМИ появлялись сообщения о связях Израиля с повстанцами в Сирии. В частности, в июне 2017 года статья "Израиль тайно оказывает поддержку сирийским повстанцам" была опубликована в The Wall Street Journal. В этой публикации также говорилось о том, что Израиль с помощью повстанческих групп пытается создать "буферную зону" на своей границе.

В сентябре 2017 года Foreign Policy писал, что Израиль "наладил прагматичные рабочие отношения с местными повстанческими группировками, которые в настоящий момент по-прежнему контролируют большую часть границы". Речь в статье, в частности, шла о группировке "Фурсан аль-Джулан".

Отметим, что официальный Иерусалим не подтверждает, но и не опровергает сообщения в иностранных СМИ.





