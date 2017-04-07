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Ближний Восток

Губернатор Хомса: американский удар не привел к большому числу жертв

время публикации: 07:43 | последнее обновление: 07:49 блог версия для печати фото
Губернатор Хомса: американский удар не привел к большому числу жертв

Губернатор сирийской провинции Хомс Талаль Барази заявил агентству Reuters, что вследствие американского ракетного удара по авиабазе сирийских войск причинен материальный ущерб, но человеческих жертв немного.

Барази заявил, что американцы оказали услугу террористам, так как с этой базы взлетали самолеты, действовавшие против "Исламского государства" в районе Пальмиры.

По словам губернатора, после ракетного удара пожары на авиабазе тушили в течение двух часов.

Талаль Барази заявил, что он не верит, что американские военные ограничатся одним ударом.

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