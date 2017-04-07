На авиабазе в Хомсе, которую атаковали США, могли находиться российские военные

В Пентагоне российскому агентству РИА Новости сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте.

В минобороны США заявили, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

"США сохраняют широкий спектр военных вариантов", – сказал РИА Новости представитель Пентагона в ответ на вопрос о возможности дальнейших ударов в Сирии.

Ракетный удар был нанесен по аэродрому Шайрат, расположенной в 38 километрах к юго-востоку от города Хомс. На этом аэродроме базировались 7-я авиационная эскадрилья на самолетах МиГ-25П/Р, 675-я авиационная эскадрилья на самолетах МиГ-23МФ, 677-я авиационная эскадрилья на самолетах Су-22 М2 и 685-я авиационная эскадрилья на самолетах Су-22 М4.

Кроме того, данная авиабаза иногда использовалась российской авиационной группой, базирующейся на аэродроме Хмеймим. Год назад в Шайрате базировались российские вертолёты Ми-24П (Ми-35), Ка-52, МИ-28Н, Ми-8 (Ми-17).