7 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:29 "Аль-Маядин": сирийцы убрали большинство самолетов из Шайрата перед американским ударом
08:04 На авиабазе в Хомсе, которую атаковали США, могли находиться российские военные
07:43 Губернатор Хомса: американский удар не привел к большому числу жертв
07:24 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 7 апреля
05:30 США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии
02:49 При экспертизе тел погибших в результате химической атаки в Идлибе обнаружен зарин
17:14 Боевики "Исламского государства" сбили вертолет ВВС Ирака
12:32 Командир UNIFIL рассказал о проблемах с "Хизбаллой"
11:56 В Газе казнены палестинцы, осужденные за сотрудничество с Израилем
11:06 Тереза Мэй в Эр-Рияде: премьер отказалась от хиджаба
Ближний Восток

На авиабазе в Хомсе, которую атаковали США, могли находиться российские военные

время публикации: 08:04 | последнее обновление: 08:16 блог версия для печати фото
На авиабазе в Хомсе, которую атаковали США, могли находиться российские военные

В Пентагоне российскому агентству РИА Новости сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте.

В минобороны США заявили, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

"США сохраняют широкий спектр военных вариантов", – сказал РИА Новости представитель Пентагона в ответ на вопрос о возможности дальнейших ударов в Сирии.

Ракетный удар был нанесен по аэродрому Шайрат, расположенной в 38 километрах к юго-востоку от города Хомс. На этом аэродроме базировались 7-я авиационная эскадрилья на самолетах МиГ-25П/Р, 675-я авиационная эскадрилья на самолетах МиГ-23МФ, 677-я авиационная эскадрилья на самолетах Су-22 М2 и 685-я авиационная эскадрилья на самолетах Су-22 М4.

Кроме того, данная авиабаза иногда использовалась российской авиационной группой, базирующейся на аэродроме Хмеймим. Год назад в Шайрате базировались российские вертолёты Ми-24П (Ми-35), Ка-52, МИ-28Н, Ми-8 (Ми-17).

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
Губернатор Хомса: американский удар не привел к большому числу жертв
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 апреля 2017 г.
ЦАХАЛ: Пентагон заранее уведомил Израиль о намерении нанести удар по авиабазе в Сирии
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2017 г.
Пентагон опубликовал видео ракетного удара по авиабазе в Сирии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 апреля 2017 г.
Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа нанести удар по армии Асада
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017