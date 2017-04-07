Россия приостановила действие меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии

"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", – сказано в официальном сообщении пресс-службы МИД РФ, опубликованном после американского ракетного удара по сирийской авиабазе в Хомсе.

Москва призвала Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

Кроме того, в заявлении МИД РФ сказано: "В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с химинцидентом в провинции Идлиб. Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии. Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения. Мы не раз заявляли о своей готовности к сотрудничеству по решению самых горячих проблем современности, среди которых на первом месте - борьба с международным терроризмом. Но мы никогда не согласимся с нелегитимными действиями против законных сирийских властей, которые в течение длительного времени ведут непримиримую войну с международным терроризмом. В обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе. Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие. У Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами. Соответствующие выводы были сделаны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). За последние годы данная организация проинспектировала практически все объекты, которые имели или могли иметь отношение к военно-химической программе в Сирии. Что касается Идлиба, то там террористы занимались производством начиненных отравляющими веществами фугасов для последующего использования в Сирии и Ираке. Ликвидация этого производства была осуществлена в результате военной операции сирийских ВВС. США делают вид, что не понимают очевидных вещей. Они закрывали глаза на применение террористами химоружия в Ираке, о чем официально сообщал Багдад. Они отмахиваются от запротоколированных документов о применении химоружия террористами в Алеппо. Таким образом можно только потворствовать международному терроризму, усиливать его и ожидать новых атак с применением средств массового поражения. Несомненно, что военная акция США – это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа. Очевидно, что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно. Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы".





