США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии

В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе сирийской правительственной армии, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Удар стал реакцией на химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 человек.

По информации телеканала, с двух американских боевых кораблей в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому в провинции Хомс, с которого, как считают в Вашингтоне, взлетали самолеты, осуществившие атаку с применением отравляющих веществ.

Командование армии Сирии заявило, что в результате американского ракетного удара есть погибшие. Их число уточняется.

Госдепартамент США передает, что Вашингтон не согласовывал с Москвой этот удар по авиабазе в Хомсе. При этом в окружении Трампа сообщили, что при определении целей были предприняты меры для того, чтобы избежать жертв среди российских военных.

По сведениям CNN, американцы действовали без поддержки других участников западной коалиции.

Были ли заранее поставлены в известность власти Израиля, неизвестно.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники передал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военного вмешательства в сирийский конфликт. По данным этого источника, своими мыслями о возможной операции в Сирии Трамп поделился с несколькими конгрессменами.

В среду, 5 апреля, на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Идлибе, которую он назвал "оскорблением для человечества" на Башара Асада. На вопрос журналистов, примут ли США какие-то меры в связи с этим, он ответил "увидите", но вдаваться в детали не стал.





