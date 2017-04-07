7 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Sky News: сирийская армия осуществила атаку на Аль-Кабун с применением хлорного газа

время публикации: 18:50 | последнее обновление: 19:09 блог версия для печати фото
Сирийская армия осуществила атаку на Аль-Кабун с применением хлорного газа

В пятницу, 7 апреля, сирийская армия атаковала Аль-Кабун, расположенный рядом с Дамаском. Как сообщает Sky News на арабском языке, атака была осуществлена с использованим хлорного газа.

Напомним, 4 апреля в результате применения боевого отравляющего вещества в районе города Хан Шейхун, в провинции Идлиб, погибли не менее 150 человек. Сотни людей были госпитализированы с признаками отравления. Первоначально заявлялось, что был применен хлорный газ. Однако врачи, оказывавшие помощь пострадавшим, утверждают, что речь идет о другом отравляющем веществе.

Сирийская оппозиция возложила ответственность за применение отравляющих веществ на армию Башара Асада и российских военных, связав авиаудары с химической атакой.

Однако командование сирийской армии категорически отвергло эти обвинения, заявив, что ответственность за химическую атаку возлагается на "террористические группировки". В официальном заявлении утверждалось, что сирийская армия никогда не применяла и не намерена применять химоружие в ходе боевых действий.

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