"Аль-Масдар": американцы уничтожили в Шайрате 15 самолетов, среди убитых не только сирийцы

Новостной сайт "Аль-Масдар" (ОАЭ) со ссылкой на собственные источники сообщает, что в результате массированного ракетного удара американских ВМС по авиабазе Шайрат около Хомса были уничтожены или сильно повреждены не менее 15 сирийских военных самолетов.

Кроме того, на аэродроме загорелись цистерны с горючим, пожар до сих пор не потушен, утверждается в сообщении.

По сведениям "Аль-Масдар", погибли шестеро военнослужащих, среди которых есть не только сирийцы.

Ливанское ТВ передает, что в результате ракетного удара около Хомса были уничтожены девять сирийских самолетов. При этом утверждается, что среди погибших не только военные.

В публикациях сирийской оппозиции утверждается, что на базе, помимо сирийских военных, находились российские военные и боевики "Хизбаллы".

Сирийское командование подтверждает гибель шести человек и сообщает, что есть раненые. Сведения о потерях военной техники Дамаск не комментирует.





