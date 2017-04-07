7 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

"Аль-Масдар": американцы уничтожили в Шайрате 15 самолетов, среди убитых не только сирийцы

время публикации: 11:30 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати фото
Авиабаза Шайрат, Сирия

Новостной сайт "Аль-Масдар" (ОАЭ) со ссылкой на собственные источники сообщает, что в результате массированного ракетного удара американских ВМС по авиабазе Шайрат около Хомса были уничтожены или сильно повреждены не менее 15 сирийских военных самолетов.

Кроме того, на аэродроме загорелись цистерны с горючим, пожар до сих пор не потушен, утверждается в сообщении.

По сведениям "Аль-Масдар", погибли шестеро военнослужащих, среди которых есть не только сирийцы.

Ливанское ТВ передает, что в результате ракетного удара около Хомса были уничтожены девять сирийских самолетов. При этом утверждается, что среди погибших не только военные.

В публикациях сирийской оппозиции утверждается, что на базе, помимо сирийских военных, находились российские военные и боевики "Хизбаллы".

Сирийское командование подтверждает гибель шести человек и сообщает, что есть раненые. Сведения о потерях военной техники Дамаск не комментирует.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии







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