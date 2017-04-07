При экспертизе тел погибших в результате химической атаки в Идлибе обнаружен зарин

Проведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб, погибших в результате химической атаки, показало наличие зарина. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 6 апреля, министерством здравоохранения Турции, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее глава турецкого минздрава Реджеп Акдаг сообщил, что 30 пострадавших в результате химической атаки в Идлибе были доставлены в Турцию на лечение, трое из них скончались, и они будут подвергнуты аутопсии с участием представителей ВОЗ.

"При аутопсии тел трех погибших в Идлибе был обнаружен зарин", – говорится в заявлении министерства.

5 апреля катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что, по уточненным данным, в результате поражения боевыми отравляющими веществами в районе города Хан Шейхун, в провинции Идлиб, погибли не менее 150 человек, в их числе десятки детей (ранее сообщалось про 60 погибших). Сотни людей были госпитализированы с признаками отравления, передает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

Первоначально заявлялось, что был применен хлорный газ. Однако врачи, оказывавшие помощь пострадавшим, считают, что речь идет о другом отравляющем веществе.

Представитель входящей в Сирийскую свободную армию группировки "Джайш аль-Наср" Мухаммад Рашид заявлял, что по городу утром 4 апреля было нанесено 26 авиаударов, после чего люди стали задыхаться, у некоторых шла пена изо рта.

Сирийская оппозиция возложила ответственность за применение отравляющих веществ на армию Башара Асада и российских военных, связав авиаудары с химической атакой.

Однако командование сирийской армии категорически отвергло эти обвинения. На сайте государственного агентства SANA было опубликовано заявление генштаба армии Сирии, в котором ответственность за химическую атаку возлагается на "террористические группировки".

Российские власти также отвергли обвинения в возможной причастности боевой авиации РФ к химической атаке в Идлибе. В заявлении минобороны России, которое цитировало агентство РИА Новости, было сказано: "Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан Шейхун, провинции Идлиб, не наносили".

Позже минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан Шейхун по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое боевики доставляли в Ирак.

5 апреля пресс-служба посольства России в Израиле в связи с появившимися в израильских СМИ сообщениями об инциденте с отравляющими веществами в Хан Шейхуне распространило текст заявления официального представителя минобороны России Игоря Конашенкова, в котором сказано: "По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н.п. Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны. Данные боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо, когда их применение было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами. Симптомы отравления пострадавших в Хан Шейхуне на видеокадрах в соцсетях, точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в Алеппо. Тогда все факты применения химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в Организацию по запрещению химического оружия. Однако эксперты этой международной организации, получившие все материалы и пробы, доказывающие применение террористами отравляющих веществ в Сирии, до сих пор их изучают. Мы утверждаем, что приведенная информация является полностью объективной и достоверной".

Таким образом, минобороны РФ фактически утверждает, что сирийские военные знали о том, что на складах террористов в Хан Шейхуне хранились отравляющие вещества и целенаправленно атаковали эти склады, несмотря на то, что подобный авиаудар представлял очевидную угрозу для жизней мирных граждан.