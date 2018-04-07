США заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее действия Израиля в секторе Газы

6 апреля Соединенные Штаты вновь заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее действия Израиля в секторе Газы и утверждающее право палестинцев на "мирные демонстрации", сообщает Times of Israel.

К немедленному расследованию причин смерти "мирных демонстрантов" призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Палестинский представитель в ООН Рияд Мансур сообщил журналистам, присутствовавшим в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в пятницу вечером, что 14 из 15 членов Совбеза согласились с подготовленным заявлением, однако США, главный союзник Израиля, возражали против осуждения израильских властей. Мансур назвал поведение США "безответственным", заявив, что оно дает Израилю "зеленый свет" на дальнейшие действия, направленные против гражданского населения сектора Газы.

В ответ представитель Израиля в ООН Дани Данон заметил, что Совету безопасности следовало бы осудить ХАМАС, который подвергает смертельной опасности палестинских детей, и призвать к прекращению провокаций, ведущих к продолжению насилия и усилению напряженности в регионе.

Отметим, что США отказываются осудить Израиль вторую неделю подряд. 31 марта Совет Безопасности ООН также не смог договориться о заявлении, в котором осуждались бы действия израильских военных 30 марта на границе сектора Газы, во время подавления "марша возвращения". Тогда с осуждением действий ЦАХАЛа, по просьбе представителя палестинской администрации, выступил посол Кувейта в ООН Мансур Айяд Аль-Отайби, который призвал к экстренному заседанию СБ ООН по этой теме и к принятию мер против Израиля. Однако кувейтская инициатива была блокирована США.

Вторая пятница "марша возвращения"

Пятница, 6 апреля, стала второй пятницей "марша возвращения", организованного террористической группировкой ХАМАС. По оценкам ЦАХАЛа, в сегодняшнем "марше" приняли участие около 20 тысяч жителей сектора Газы.

Участниками акции были подожжены тысячи автомобильных покрышек. Под прикрытием дымовой завесы активистами предприняли несколько попыток повредить и поджечь забор безопасности.

Также военнослужащими ЦАХАЛа были пресечены несколько попыток нападения, в ходе которых арабы швыряли в сторону военнослужащих бутылки с зажигательной смесью и петарды.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями. ЦАХАЛ подчеркнул, что не позволит участникам беспорядков нанести ущерб инфраструктуре безопасности Израиля, в частности, разделительному забору, защищающему израильтян от террористов. В субботу, 7 апреля, минздрав Газы, подконтрольный ХАМАСу, сообщил, что ночью в результате действий израильских военнослужащих были убиты еще двое палестинцев. Как утверждает "Палестинский информационный центр", один из них – журналист Ясир Муртаза. Таким образом, число "шахидов", погибших в ходе второй пятницы "марша возвращения", достигло десяти.

Семеро активистов акции протеста были убиты 6 апреля, в ходе второй пятницы "марша возвращения", организованного ХАМАСом. Утром этого же дня в больнице умер еще один участник беспорядков, получивший ранения неделю назад.

1354 участника "марша" были ранены. По данным "Палестинского информационного центра", 491 из них получил огнестрельное или осколочное ранение, 33 ранены серьезно. Остальные пострадал от слезоточивого газа, используемого силами ЦАХАЛа для разгона демонстраций.





