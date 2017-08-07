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СМИ: Израиль блокировал Аббаса в Рамалле

время публикации: 09:44 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас

Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники в палестинском руководстве, Израиль не позволяет председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу покидать Рамаллу.

Высокопоставленный источник рассказал газете "Маарив", что причина этого – решение Аббаса прекратить сотрудничество с Израилем в сфере безопасности. В Израиле также обвиняют главу ПНА в том, что он не содействовал разрядке напряженности вокруг Храмовой горы.

Jerusalem Post отмечает, что последние события ослабили Аббаса, чья популярность и без того невысока. Меры, принимаемые руководством ПНА против администрации ХАМАСа, действующей в секторе Газы, создали у палестинцев ощущение, что Аббас – соучастник израильской блокады.

Фактический "домашний арест" палестинского лидера вынудил его пройти медицинское обследование не в Аммане, как это было до сих пор, а в одной из больниц Рамаллы. Слухи и немощи "раиса" также не содействуют укреплению его власти.

Скорее всего, именно решением израильского руководства и объясняется запланированный на 7 августа визит короля Иордании Абдаллы Второго в Рамаллу. Монарх не посещал этот город около пяти лет. Его встречи с Аббасом проходили в Иордании.

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