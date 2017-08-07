Абдалла II пообещал, что вместе с Трампом добьется мира между ПА и Израилем

Два часа продолжался первый за последние пять лет визит короля Иордании Абдаллы II в Рамаллу, в ходе которого обсуждался мирный процесс, общая ситуация в регионе, отношения между ФАТХ и ХАМАС, а также здоровье 81-летнего "раиса".

Иорданские СМИ подчеркивают, что на фоне кризиса в отношениях с Израилем, вызванного инцидентом в доме охранника израильского посольства, монарх не стал встречаться с Биньямином Нетаниягу.

В самом начале встречи Абдалла II поинтересовался состоянием здоровья 81-летнего председателя Палестинской автономии, который на прошлой неделе прошел внеплановую госпитализацию. Махмуд Аббас и его окружение заверили гостя, что у "раиса" со здоровьем все хорошо, и нет поводов для беспокойства.

Иорданское информационное агентство Petra, Абдалла II заявил о поддержке "права братского палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме".

Он говорил о важности сотрудничества с администрацией Белого дома при урегулировании палестино-израильского конфликта. При этом он подчеркивал, что в основе палестино-израильских переговоров должен лежать принцип двух государств.

Монарх Хашимитского королевства положительно отзывался о заинтересованности президента США Дональда Трампа добиться прочного мир. Абдалла II вместе с тем подчеркивал необходимость активизировать усилия с тем, чтобы создать реальные условия для достижения прогресса в урегулировании конфликта.

После того, как Абдалла II вернулся в Амман, палестинские источники сообщили, что в ходе переговоров было принято решение о создании совместной иордано-палестинской комиссии по Храмовой горе.

СМИ обращают внимание на то, какую пышную встречу устроили Абдалле в Рамалле: с красной ковровой дорожкой, почетным караулом и оркестром. Среди встречавших его на летном поле были представители мусульманского и христианского духовенства. Абдалла Второй носит титул хранителя мечети аль-Акса, именно ему подчиняется иерусалимский Вакф. Однако и Аббас претендует на статус защитника мусульманских и христианских святынь.

Абдалла Второй посетил Рамаллу впервые с 2012 года – встречи политиков обычно проходят в Иордании. Это косвенно подтверждает сообщения СМИ, согласно которым израильское правительство запретило Аббасу, разорвавшему сотрудничество с Израилем, покидать город. Впрочем, решение провести встречу в Мукате может объясняться и состоянием здоровья главы ПНА.

Jerusalem Post отмечает, что последние события ослабили Аббаса, чья популярность и без того невысока. Меры, принимаемые руководством ПНА против администрации ХАМАСа, действующей в секторе Газы, создали у палестинцев ощущение, что Аббас – соучастник израильской блокады.