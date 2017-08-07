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Ближний Восток

Саудовская Аравия настаивает на отставке Башара Асада

время публикации: 12:56 | последнее обновление: 12:56 блог версия для печати

Саудовская Аравия официально опровергла публикации, согласно которым королевство изменило свою позицию в вопросе о послевоенном устройстве Сирии, прежде всего – в том, что касается будущего президента Башара Асада.

Новостное агентство Саудовской Аравии опубликовало заявление высокопоставленного источника, сообщившего, что официальный Эр-Рияд выражает поддержку Высшему консультационному комитету сирийской оппозиции.

"Позиция Саудовской Аравии осталось неименной. Мы выступаем за реализацию Женевской декларации и резолюцию Совета Безопасности ООН №2254. Она предусматривает формирование переходного правительства и не оставляет места для Башара Асада". – говорится в заявлении.

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