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Ближний Восток

Иранские спецслужбы сообщили об аресте 27 боевиков "Исламского государства"

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 18:13 блог версия для печати фото
Иранские спецслужбы сообщили об аресте 27 боевиков "Исламского государства"

Иранское агентство Press TV сообщило об аресте 27 боевиков, связанных с "Исламским государством" и готовивших теракты на территории страны.

В понедельник, 7 августа, министерство по делам разведки сообщило, что иранские спецслужбы выявили и арестовали террористов, планировавших осуществить серию атак в провинциях и религиозных центрах городов накануне инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

Информация о боевиках была получена в результате обмена разведанными между региональными отделениями спецслужб.

Сообщается, что 10 террористов были задержаны за границей и позднее переданы Ирану, еще 17 были задержаны на территории страны.

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