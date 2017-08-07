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Ближний Восток

"Аль-Джазира" обвинила Израиль в подражании арабским режимам

время публикации: 14:25 | последнее обновление: 14:25 блог версия для печати фото
"Аль-Джазира" обвинила Израиль в подражании арабским режимам

Катарский телеканал "Аль-Джазира" прокомментировал заявление министра связи Аюба Кары о том, что израильское правительство намерено лишить сотрудников канала аккредитации и закрыть его корпункт.

"Мы продолжим профессионально и точно освещать события в оккупированной Палестине. Мы делаем это в соответствии с нормами, установленными международными агентствами, и готов принять юридические меры, чтобы продолжить вещание", - отмечается в заявлении.

"Это очень странные действия для государства, называющего себя единственной демократией на Ближнем Востоке", - говорится в документе. Также сообщается, что корпункты в Газе и Рамалле продолжат работу.

Один из ведущих обозревателей "Аль-Джазиры" Маруан Бшара заявил, что Израиль – сочетание арабского диктаторского режима и военной диктатуры, оккупирующей палестинские земли.

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