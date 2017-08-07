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Ближний Восток

Король Абдалла в Рамалле. Повестка переговоров: Храмовая гора и здоровье Аббаса

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:40 блог версия для печати фото
Абдалла Второй и Махмуд Аббас в Рамалле. 7 августа 2017 года
Абдалла Второй и Махмуд Аббас в Рамалле. 7 августа 2017 года
Абдалла Второй и Махмуд Аббас в Рамалле. 7 августа 2017 года

Король Иордании Абдалла Второй прибыл с визитом в Рамаллу. После приземления его ждала торжественная встреча. Вместе с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом он обошел строй почетного караула и выслушал гимны Хашимитского королевства и ПНА.

Среди встречавших были представители мусульманского и христианского духовенства. Абдалла Второй носит титул хранителя мечети аль-Акса, именно ему подчиняется иерусалимский Вакф. Однако и Аббас претендует на статус защитника мусульманских и христианских святынь.

Арабская пресса заявляет, что иорданский монарх сыграл ключевую роль в преодолении кризиса вокруг Храмовой горы. После того, как он был урегулирован, Абдалла призвал палестинское руководство сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку.

Ситуация в Иерусалиме станет одним из главных вопросов двусторонних переговоров. Также сообщается, что стороны обсудят возобновление мирного процесса между Израилем и палестинцами. Накануне визита король выразил опасения, что момент для создания палестинского государства может быть упущен.

Аналитики отмечают, что самый острый вопрос на повестке дня ПНА – состояние здоровья ее 81-летнего председателя. После недавнего медицинского обследования Аббаса источники в больнице Рамаллы сообщили, что "раис" устал и испытывает стресс. Это заставляет задуматься о преемнике.

Абдалла Второй посетил Рамаллу впервые с 2012 года – встречи политиков обычно проходят в Иордании. Это косвенно подтверждает сообщения СМИ, согласно которым израильское правительство запретило Аббасу, разорвавшему сотрудничество с Израилем, покидать город. Впрочем, решение провести встречу в Мукате может объясняться и состоянием здоровья главы ПНА.

Jerusalem Post отмечает, что последние события ослабили Аббаса, чья популярность и без того невысока. Меры, принимаемые руководством ПНА против администрации ХАМАСа, действующей в секторе Газы, создали у палестинцев ощущение, что Аббас – соучастник израильской блокады.

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