Лавров: "Создание зоны деэскалации в Идлибе идет трудно"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Маниле со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в Сирии.

Российский министр признал, что работы по созданию зоны деэскалации в провинции Идлиб идут трудно, призвав другие государства, прежде всего – США, оказать давление на оппозиционные группировки.

"Если мы синхронно, и Россия, и Турция и Иран, и, повторю, американская коалиция, будем использовать своё влияние на конкретных игроков, которые с оружием в руках противостоят друг другу на земле, то, думаю, компромиссные предложения… будут найдены", - сказал министр.

Добавим, что в провинцию Идлиб в рамках соглашений о прекращении огня в различных районах, были вывезены большие группы боевиков, связанных с "Аль-Каидой". По мнению экспертов, Идлиб – крупнейшая база этой группировки с 2001 года.

Только в рамках соглашения об эвакуации джихадистов из ливанского района Арсаль в провинцию были вывезены суннитские боевики и члены их семей – в общей сложности, 9.000 человек. Радикальные группировки не участвуют в режиме прекращения огня.