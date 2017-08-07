СМИ: ХАМАС поддержал, а ФАТХ отверг предложение Египта о преодолении раскола

Как утверждают арабские СМИ, контролирующая сектор Газы группировка ХАМАС согласилась подписать соглашение о национальном примирении, предложенное президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси.

Согласно предложению, ХАМАС должен был распустить администрацию сектора Газы как властный орган, альтернативный Палестинской национальной администрации. ПНА в полном объеме восстановила бы финансирование сектора.

Все принятые на работу ХАМАСом гражданские служащие должны были стать частью общественного сектора ПНА. Предложение ас-Сиси также предусматривало создание правительства национального единства и проведение выборов на всех палестинских территориях.

Изначально это предложение было принято и главой ПНА Махмудом Аббасом. Однако затем официальная Рамалла выступила с альтернативным предложением, которое ХАМАС отверг.

При этом, как отмечают аналитики, ПНА заинтересована в скорейшем создании правительства национального единства. Аббас считает, что это единственный способ предотвратить привлечение в администрацию Газы Мухаммада Дахлана – своего главного политического противника.