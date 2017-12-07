"Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлен в Лувр Абу-Даби

Самая дорогая картина в мире, Salvator Mundi Леонардо да Винчи, недавно проданная на Christie's за 450 миллионов долларов, будет выставлена в недавно открытом художественном музее в Абу-Даби.

Об этом сообщило руководство музея в своем Twitter.

Руководство Лувра Абу-Даби не поясняет, купил ли картину сам музей или же получил ее от покупателя.

При этом многие СМИ утверждают, что шедевр Леонардо был куплен саудовским принцем.

Так, издание The New York Times сообщало, что покупателем картины является принц Бадр бин Абдалла бин Мухаммад бин Фархан ас-Сауд.

Картина Леонардо да Винчи Salvator Mundi ("Спаситель мира") была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов, включая налоговые сборы и комиссию. Таким образом шедевр кисти Леонардо стал самым дорогим произведением искусства в истории.

Написанный маслом портрет Иисуса Христа, до недавнего времени считавшийся утерянным, оценивался в 100 миллионов долларов. "Спаситель мира" - единственная из 15 известных на сегодняшний день картин Да Винчи, которая находится в частной коллекции.

Счастливый обладатель шедевра пожелал остаться неизвестным. Торговый дом Christie's отказался публиковать не только имя покупателя, но и регион, куда уйдет картина.

Предыдущим владельцем картины был российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, который приобрел полотно за 127,5 миллионов в 2015 году.

Искусствоведы и аукционеры называют находку Salvator Mundi самым большим открытием в искусстве XXI века.

Считается, что картина была написана около 1500 года по заказу короля Франции Людовика XII, однако с тех пор была утеряна и обнаружена только в 2005 году. Позже выяснилось, что в 1958 году картина, на которой нарисовали второй слой, была продана на лондонском Sotheby’s за 45 фунтов.

В 2011 году, когда подлинность "Спасителя мира" была доказана, картина была впервые показана широкой публике в лондонской "Национальной галерее", директор которой назвал эту находку "важнее обнаружения новой планеты".





