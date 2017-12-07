"День гнева": беспорядки в Иудее, Самарии и секторе Газы

В четверг, 7 декабря, акции протеста прошли в секторе Газы, в Хевроне, Шхеме и других населенных пунктах Палестинской автономии, а также в Старом городе Иерусалима. Палестинские источники сообщают о более сотни пострадавших в результате столкновений с израильскими военнослужащими и полицейскими.

- "День гнева" в Палестинской автономии и Иерусалиме. Фоторепортаж

Несколько сотен молодых арабов с утра находились возле Шхемских ворот в Иерусалиме. Они бросали камни и бутылки с водой в израильских военнослужащих и полицейских, а также скандировали антиизраильские и антиамериканские лозунги. Пресс-служба полиции сообщила о задержании трех человек. В 17:00 радиостанция "Кан Бет" передала, что ситуация возле Старого города находится под контролем.

Столкновения с израильскими военнослужащими происходили в Шуафате. Силы безопасности были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстраций. По информации палестинских источников, резиновой пулей в голову был ранен пятилетний ребенок.

На площади Шахидов в Шхеме состоялся митинг, на котором выступил губернатор города Акрам Раджуб. Информационное агентство Safa сообщает, что он призывал "защитить Иерусалим так, как палестинцы защищали Храмовую гору от попыток Израиля установить свой суверенитет над мечетью Аль-Аксы".

По информации Safa, в Хевроне военнослужащие применили резиновые пули, шоковые гранаты и слезоточивый газ против арабов, бросавших в них камни. Несколько участников беспорядков обратились за медицинской помощью в связи с "отравлением слезоточивым газом", а также с ссадинами, полученными при драке с пограничниками и солдатами.

Столкновения между военнослужащими и арабами происходили также в хевронском районе в районе Баб-аз-Завия.

В Рамалле участники марша протеста осудили Египет и Саудовскую Аравию, которые, по их мнению, недостаточно активно отстаивали интересы палестинского народа перед Белым домом. На митинге даже звучали заявления, что "декларация Трампа о Иерусалиме" стала результатом "сговора американцев с арабскими чиновниками".

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что в связи с беспорядками, вспыхнувших в районе КПП "Гильбоа" работа контрольно-пропускного пункта приостановлена.

Рядом с деревней Аль Бира арабы жгли шины, бросали камни в проезжающий транспорт и перекрывали дороги.

В секторе Газы боевики ФАТХ призывали "своих братьев из Иудее и Самарии" оказывать сопротивление "оккупационным войскам", отметив, что предпочтение следует отдавать вооруженной борьбе.

Пресс-секретарь "Исламского джихада" в секторе Газы Дауд Шахад призвал ООН в ответ на признание США Иерусалима в качестве столицы Израиля отменить соглашения Осло и все соглашения, которыми регулировались до сегодняшнего дня отношения между Израилем и Палестинской администрацией.

В четверг, 7 декабря, ЦАХАЛ принял решение об увеличении численности войск на несколько батальонов в Иудее и Самарии. Кроме того, увеличена численность полиции и пограничников в Иерусалиме накануне пятничной молитвы на Храмовой горе.





