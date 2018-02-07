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7 февраля 2018 г.
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Ближний Восток

Египет предотвратил покушение на главу политбюро ХАМАС

время публикации: 22:32 | последнее обновление: 22:56 блог версия для печати фото
Египет предотвратил покушение на главу политбюро ХАМАС
Египет предотвратил покушение на главу политбюро ХАМАС
Египет предотвратил покушение на главу политбюро ХАМАС

Радиостанция "Кан Бет" передала, что службы безопасности Египта предотвратили покушение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханийю, которое готовилось ячейкой "Исламского государства" на Синайском полуострове.

По данным египетским спецслужб, боевики ИГ намеревались проникнуть в сектор Газы с Синайского полуострова и во время пятничной молитвы взорвать мечеть, которую посещает Ханийя.

По подозрению в подготовке покушения египетские спецслужбы задержали 18 подозреваемых.

В конце января министерство финансов США включило в "черный список" главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханийю за его причастность к террору. Посол по особым поручениям и координатор по вопросам борьбы с террором Натан Сэйлс в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post заявил, что Соединенным Штатам Америки известно, что Исмаил Ханийя в течение многих лет, и даже десятилетий, занимался террористической деятельностью, которая была направлена против Израиля и израильских граждан. По его словам, попытки ХАМАС реабилитировать себя никого не могут ввести в заблуждение.



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