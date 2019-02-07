Рамалла отказалась принимать от Израиля деньги, собранные для нее в виде налогов

Палестинская автономия уведомила Израиль, что она откажется получать деньги из налоговых поступлений, собираемых Израилем для ПА, если из них будут вычтены суммы, равные тем, что Рамалла выплачивает семьям заключенных и "шахидов".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что соответствующий ультиматум был передан службам безопасности Израиля министром по гражданским вопросам ПНА Хусейном а-Шейхом.

Источник в Рамалле заявил израильской станции "Кан Бет": если Израиль переведет сумму, которая хоть на цент меньше ежемесячного транша в сто миллионов долларов, палестинским банкам будет отдано распоряжение отклонить перевод.

Другой источник в Рамалле сообщил, что администрация Махмуда Аббаса взвешивает возможность обращения в Международный суд с жалобой на действия Израиля.

Вместе с тем, по информации новостной службы корпорации "Кан", в ближайшие дни Израиль переведет в Рамаллу полностью сумму, собранных налогов без каких-либо вычетов.

Двумя днями ранее палестинские СМИ писали, что в сектор Газы переведена лишь часть суммы, необходимой для выплаты зарплат государственным служащим и пособий семьям "шахидов" и заключенных. Согласно этим сообщениям, Рамалла вычла из суммы деньги, необходимые для выплаты пособий.

Отметим, что еще в июле прошлого года Кнессет утвердил закон об удержании средств, которые ПНА переводит семьям террористов.





