7 января 2017 г.
последняя новость: 14:45
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:44 Жертвами теракта в Сирии стали 60 человек
11:33 Палестинцы просят Россию убедить Трампа не переносить посольство в Иерусалим
10:43 ХАМАС требует освободить 60 заключенных перед новой сделкой с Израилем
09:04 Эрдоган пообещал дать турецкое гражданство сирийским и иракским беженцам
08:32 Советник Аббаса: перенос посольства США в Иерусалим станет объявлением войны
19:58 Аббас назвал улицу именем архиепископа Иллариона Капуччи
19:38 Сирийские повстанцы и армия Асада заключили "водяное перемирие" под Дамаском
17:01 Аббас: перенос посольства США в Иерусалим - враждебные действия
16:33 Turkish Airlines отменяет авиарейсы из-за непогоды в Стамбуле
14:17 "Аль-Джазира": в результате воздушного удара по цели на западе Ирака погибли 17 человек
Ближний Восток

ХАМАС требует освободить 60 заключенных перед новой сделкой с Израилем

время публикации: 10:43 | последнее обновление: 10:46 блог версия для печати фото
Адар Голдин и Орон Шауль
Авера (Авраам) Менгисту

Палестинская террористическая организация ХАМАС требует от Израиля освободить 60 террористов из тюрем в качестве предварительного условия для переговоров по освобождению двух израильских граждан из Газы и выдачи тел двух погибших солдат.

ХАМАС удерживает гражданина Израиля Авраама Менгисту и израильского бедуина. Как сообщалось ранее, оба они самостоятельно пробрались в сектор Газы, где и были задержаны террористами. Вдобавок, террористы утверждают, что удерживают останки военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, погибших во время антитеррористической операции "Нерушимая скала" летом 2014 года.

Как сообщает i24, ХАМАС настаивает на освобождении заключенных, повторно арестованных после того, как их освободили в рамках обмена на Гилада Шалита в 2011 году.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя политбюро террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук посетил Каир и вел переговоры об условиях новой сделки с Израилем.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 января 2017 г.
Один из лидеров ХАМАС обсудил в Каире условия возвращения Израилю тел военнослужащих
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 ноября 2016 г.
ХАМАС на фоне посредничества России отказался предоставить сведения об израильтянах в Газе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 ноября 2016 г.
Семья военнослужащего Орона Шауля подала иск в БАГАЦ против правительства
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 марта 2016 г.
СМИ: Израиль и ХАМАС начали переговоры об обмене тел военнослужащих на заключенных







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 7 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017