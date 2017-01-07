ХАМАС требует освободить 60 заключенных перед новой сделкой с Израилем

Палестинская террористическая организация ХАМАС требует от Израиля освободить 60 террористов из тюрем в качестве предварительного условия для переговоров по освобождению двух израильских граждан из Газы и выдачи тел двух погибших солдат.

ХАМАС удерживает гражданина Израиля Авраама Менгисту и израильского бедуина. Как сообщалось ранее, оба они самостоятельно пробрались в сектор Газы, где и были задержаны террористами. Вдобавок, террористы утверждают, что удерживают останки военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, погибших во время антитеррористической операции "Нерушимая скала" летом 2014 года.

Как сообщает i24, ХАМАС настаивает на освобождении заключенных, повторно арестованных после того, как их освободили в рамках обмена на Гилада Шалита в 2011 году.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя политбюро террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук посетил Каир и вел переговоры об условиях новой сделки с Израилем.