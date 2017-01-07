7 января 2017 г.
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Ближний Восток

Эрдоган пообещал дать турецкое гражданство сирийским и иракским беженцам

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:05 блог версия для печати фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает предоставить гражданство некоторым сирийским и иракским беженцам, находящимся на турецкой территории, сообщило информационное агентство France Presse.

Выступая с речью по телевидению, Эрдоган сказал, что среди сирийских и иракских беженцев есть много хорошо образованных людей, в том числе, инженеров и врачей, и Турция должна использовать их талант.

По его словам, они не должны работать нелегально, и им следует предоставить возможность стать гражданами Турции.

Эрдоган добавил, что министерство внутренних дел проведет все необходимые проверки беженцев, после чего им будет предоставлено гражданство Турции.

Президент не сказал, сколько человек из миллионов иракских и сирийских беженцев получат турецкое гражданство.

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