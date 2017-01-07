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Ближний Восток

Советник Аббаса: перенос посольства США в Иерусалим станет объявлением войны

время публикации: 08:32 | последнее обновление: 08:38 блог версия для печати фото
Махмуд Хабаш

Советник председателя ПНА Махмуда Аббаса по религиозным делам Махмуд Хабаш заявил, что планируемый избранным президентом США Дональдом Трампом перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим станет объявлением войны.

Выступая с проповедью в мечети в Рамалле 6 января, Махмуд Хабаш сказал, что перенос посольства США в Израиле в Иерусалим станет объявлением войны всем мусульманам, и нельзя смириться с таким шагом.

Он подчеркнул, что Иерусалим должен оставаться открытым для последователей всех религий, но при этом палестинцы категорически не согласны превращать город в предмет политических торгов.

Хабаш добавил, что, если Трамп выполнит предвыборное обещание, то подвергнет реальной угрозе мирный процесс, а также спровоцирует беспорядки в ближневосточном регионе и во всем мире. Он предостерег от "опасных последствий" такого шага.

Палестинский представитель обратился к Ватикану и к Университету Аль-Азхар с призывом выступить в защиту Иерусалима, священного города как для христиан, так и для мусульман. Хабаш добавил, что палестинцы стремятся к миру, но не любой ценой, и не за счет Иерусалима.

Сайт "Амад" сообщил, что в пятницу во всех палестинских мечетях проповедники говорили об опасности переноса американского посольства в Иерусалим.

Сам Махмуд Аббас тоже выступил накануне с резким осуждением планов Дональда Трампа.



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