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Ближний Восток

Лидер ХАМАС отрицает, что ведет переговоры по новой сделке с Израилем

время публикации: 16:13 | последнее обновление: 16:13 блог версия для печати фото
Муса Абу Марзук

Высокопоставленный представитель палестинской террористической организации ХАМАС объявил, что информация о переговорах в Каире с египетскими представителями о новой сделке с Израилем не соответствует действительности.

Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сказал, что не обсуждал с представителями египетской военной разведки новую сделку с Израилем, сообщила радиостанция "Решет Бет".

По его словам, данный вопрос не стоит на повестке дня, так как Израиль "не выполнил до конца обязательства по сделке Шалита".

ХАМАС настаивает на немедленном освобождении террористов, которые вышли на свободу в рамках сделки Шалита, но затем были снова арестованы, так как вернулись к террористической деятельности.

Напомним, что ХАМАС удерживает в секторе Газы гражданина Израиля Авраама Менгисту и израильского бедуина. Помимо этого, в руках террористов остаются тела военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля.

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