ХАМАС обвинил Facebook в блокировке страниц палестинских активистов

Террористическая организация ХАМАС обвинила социальную сеть Facebook в нарушении принципов свободы слова. Террористы остались недовольны тем, что Facebook блокировал множество страниц, открытых в рамках кампании.

ХАМАС проводил в социальных сетях кампанию под лозунгом "Будь, как Аяш", памяти инженера Ихьи Аяша, который работал на "Бригады Изаддина аль-Касама" и был уничтожен в 1996 году. В преддверии 21-й годовщины его ликвидации ХАМАС развернул пропагандистскую кампанию, сообщает "Маан".

Facebook закрыл более 90 страниц, связанных с ХАМАС, а также около 30 персональных страниц пользователей, поддержавших эту кампанию.

Представитель ХАМАС Хусам Бадран заявил, что Facebook проводит политику в интересах Израиля и блокирует страницы палестинских активистов. По его словам, они имеют право выражать свои взгляды свободно.