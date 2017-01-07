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Ближний Восток

По делу об убийстве посла России в Турции арестованы еще пять человек

время публикации: 18:40 | последнее обновление: 18:42 блог версия для печати фото
По делу об убийстве посла России в Турции арестованы еще пять человек

В ходе расследования убийства посла Российской Федерации и в Турции Андрея Карлова турецкая полиция арестовала пятерых подозреваемых, сообщает "Анадолу". Четверо из них были сослуживцами убийцы дипломата.

Согласно опубликованной информации, задержаны четверо курсантов полицейской академии в Измире, где учился убийца посла Вевлют Мерт Алтынташ, и один представитель движения Фетхуллы Гюлена, выступавший в роли "куратора" курсантов, придерживавшихся оппозиционных взглядов.

"Анадолу" публикует имена задержанных: курсанты Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, "куратором" оказался Сулейман Эрген. На данный момент задержанным предъявлены обвинения в членстве в запрещенной террористической организации, данных об их непосредственной причастности к покушению на дипломата нет.

62-летний посол России Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время церемонию открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства в Анкаре. Его убил 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Мерт Алтынташ, два с половиной года проработавший в турецкой полиции и уволенный из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом этого года.

Алтынташ, одетый в строгий костюм, вечером 19 декабря использовал свой старый пропуск сотрудника полиции и сумел пройти с оружием на церемонию открытия выставки. Он стоял за спиной посла, изображая охранника, потом достал пистолет и успел произвести девять выстрелов, прокричал "Аллах Акбар" и произнес короткую речь о том, что его действия являются местью России за участие российской армии в операции против суннитов в Сирии, в частности в Алеппо.

Убийца позволил другим людям покинуть помещение, он не пытался захватить заложников. Вскоре после этого Алтынташ был застрелен полицейскими. В результате стрельбы, помимо посла Андрея Карлова, пострадали еще три человека.

Власти Турции заявили, что Алтынташ был активистом "террористической группировки Фетхуллы" (движения лидера исламской оппозиции Фетхуллы Гюлена).

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