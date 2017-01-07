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Ближний Восток

Турция согласилась вывести войска из Ирака

время публикации: 17:48 | последнее обновление: 17:48 блог версия для печати фото
Турция согласилась вывести войска из Ирака

7 января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым провел в Багдаде переговоры с главой правительства Ирака Хайдаром аль-Абади. В частности, была достигнута договоренность о выводе турецких войск из Башики под Мосулом.

Помимо этого, стороны обсудили возможность совместной борьбы против террористической организации "Исламское государство", а также против курдской сепаратистской организации "Рабочая партия Курдистана". Аль-Абади предположил, что на разгром ИГ в Ираке потребуется еще около трех месяцев.

Daily Sabah сообщила, что переговоры Йылдырыма с аль-Абади положили конец дипломатическому кризису в отношениях Турции и Ирака.

Стороны обсудили также сотрудничество в энергетической сфере и в области торговли.

Йылдырыма в этом визите сопровождают министр экономики Нихат Зейбекджи, министр энергетики Берат Албайрак, министр торговли и таможни Бюлент Тюфенкджи, министр просвещения Исмет Йылмаз и министр обороны Фикри Ишик. Делегация должна также посетить Иракский Курдистан.

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